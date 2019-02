El humor en Twitter

Twitter es su red social favorita. La que más le entretiene y a la que más tiempo dedica. Desde que se unió en octubre de 2008, ha publicado 281.000 tuits para sus 42.000 seguidores. Pero nunca imaginó hacer un documental sobre esta red. Sin embargo, el pasado sábado Movistar Plus estrenó en exclusiva "Abro Hilo", un documental guionizado por ella, la zamorana Bea Cepeda, más conocida como Perra de Satán.

Lo cierto es que todo fue un poco de casualidad. Hace año y medio, su amigo del "género audiovisual castellanoleonés" Antonio J. García le propuso hacer un documental sobre Twitter. A Perra de Satán le pareció una buena idea. Además de por su pasión confesa por esta red, consideró que sería conveniente para apoyar la tesis doctoral que está elaborando sobre teoría de la comedia.

Lo que en principio iba a ser un proyecto independiente, sin apenas presupuesto y realizado por una productora muy pequeña, al final se convirtió en un documental cuyos derechos han sido comprados en exclusiva por la cadena de pago Movistar+. Además, durante su estreno en la noche del sábado, logró ser "trending topic", es decir, uno de los temas más hablados en España.

"Queríamos reflejar cómo Twitter en España se ha convertido en una herramienta muy especial con una evolución muy diferente a la de otros países porque aunque Twitter nació como una herramienta de comunicación inmediata para soltar en muy pocos caracteres una pieza de información chiquitita, realmente en España pasó algo muy curioso porque enseguida comenzamos a hacer chistes. Al principio los que triunfaban, los que ganaban más seguidores, eran las personas que sabían hacer humor. La gente que tenía esa chispa y esa gracia fue ganando relevancia", explica la zamorana.

Twitter nació en 2006 y no solo cambió la forma de comunicarnos, como reza la sinopsis de este trabajo audiovisual, sino también la vida de algunos de sus usuarios, como la de Perra de Satán. "Algunos como yo hemos conseguido escribir, otros hacer películas, otros trabajar en programas de televisión? nuestras carreras han cambiado". Y todo por el humor. De ahí que ese sea el 'hilo' conductor en distintos bloques temáticos, como la prevalencia de su uso cómico frente a uno más informativo.

"Los españoles somos muy de juerga, de no tomarnos las cosas en serio y de reducir a cómico el aspecto más serio que te puedas imaginar. Es cierto que culturalmente somos así, hemos convertido esta red social en un reflejo de nosotros mismos. Por un lado, somos muy chistosos y por otro lado, tenemos muy mala leche".

Los linchamientos y los límites del humor centran otro de los apartados del documental. La dimisión del concejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata por un tuit publicado en 2011 en el que bromeaba sobre judíos y víctimas del terrorismo; o la imputación de Cassandra Vera por unos chistes sobre el atentado contra Carrero Blanco son algunos de los casos abordados que dan pie al debate.

"Muchas veces nos creemos que internet es una cosa y nuestra vida es otra pero están íntimamente conectados. Twitter repercute en la vida real. Nosotros no sentamos cátedra sobre cuáles son los límites del humor sino que dejamos que cada uno de los entrevistados exprese su opinión libremente. Unos piensan que se puede hacer reír de todo y que no debería haber límites, otros que sí que los hay en ciertos temas y hay otros que consideran que el límite lo marca la gracia, si no hace gracia no es humor. El debate está abierto". De hecho, ella también ha tenido un par de experiencias negativas. "No resulta agradable que de repente mucha gente se ponga de acuerdo para insultarte, pero de ahí no me voy hasta que me echen", asegura.

Ignatius Farray, Berto Romero, Pepe Colubi o Ana Morgade son algunos de los humoristas profesionales que junto a Manuel Bartual, Yeyo de Bote, El Hematocrítico o Arcitecta comparten su testimonio sobre el fenómeno del humor tuitero en este documental. Todos ellos quedaron para ver su estreno. "Conseguir ser trending topic de Twitter mientras estas en las oficinas de Twitter España fue todo como muy loco, la verdad es que estamos muy contentos".

Después del programa "Un país mágico", "Abro hilo" constituye el segundo guion profesional realizado por Bea Cepeda, licenciada en Filología Hispánica, máster en Guion de ficción y televisión, máster en Literatura española e hispanoamericana, doctoranda de Español y redactora de Mediaset, además de tuitera con humor.