Los bomberos sacan del Duero a dos menores que entraron por un azud

Salieron del río Duero haciendo una peineta a las más de cien personas que llevaban unos 40 minutos observando la escena desde la avenida del Mengue y el Puente de Hierro. Acababa de anochecer cuando los bomberos recogían a dos adolescentes del azud próximo para llevarlos de vuelta a la orilla, sanos y salvos, donde la Policía Nacional les esperaba para llevárselos a la Comisaría.

La ocurrencia de los menores de adentrarse en el río a través de la pequeña presa situada en la margen derecha del Duero, bajo el viaducto que conduce al barrio de Pinilla, hacia las 19.00 horas, cuando comienza a caer la noche, alarmó a alguno de los ciudadanos que paseaba por la ribera del Duero la tarde de ayer y que no dudó en llamar al servicio de emergencias 112 para denunciar la insólita presencia de los adolescentes.

Al parecer, la única intención de los chicos era explorar la zona del cauce sobre la que se levanta una chabola habitada por un zamorano cuando el frío comienza a ceder. La Policía Municipal y la Nacional, cinco coches de patrulla en total, llegaron de inmediato al paseo, justo cuando los dos aventureros decidían desandar el camino recorrido minutos antes.

Ante la insistencia de los dos amigos, que afirmaban poder caminar sobre el azud sin problemas, la orden de un agente nacional fue tajante: "Ni se os ocurra moveros de ahí". Ante el riesgo de una caída al agua y de sufrir un accidente que podría costarles la vida, lo peligroso que resulta el Duero y, dado que la noche estaba cayendo, los agentes actuaron con la máxima prudencia al solicitar la intervención de profesionales para rescatar a los dos adolescentes. Tuvieron que esperar durante unos minutos, hasta que desde el Parque de Bomberos se envió a efectivos dotados con una lancha de rescate. En un todoterreno, los funcionarios entraban en el río hacia las 19.35 horas y en unos cinco minutos concluían la operación, ya ayudados por luces artificiales.

La expectación era tal en ese momento que el paseo estaba lleno de gente a la espera de que ver cómo se solventaba una situación a la que los menores restaron importancia en todo momento y que no vivieron con angustia, convencidos de que no podía ocurrirles nada. Cuando abandonaron la lancha, ya en la orilla, les esperaba otro viaje menos aventurero, esta vez en coche patrulla para prestar declaración en la Comisaría de Zamora, hasta donde fueron trasladados por policías nacionales. De la bronca no les habrá librado nadie, aumentada, quizás, por el gesto inadecuado dirigido a un público que tan solo esperaba un buen desenlace.