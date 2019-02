"El futuro de la Politécnica es incierto por la fata de apoyo institucional"

–¿Es decir, las administraciones incumplen la ley?

–En muchos casos sí. Como lo hacen al no exigir la colegiación obligatoria para las profesiones reguladas. Esto también tendríamos que explicarlo en las facultades. También en Zamora, donde se gradúan muchos estudiantes que salen al mercado laboral sin conocer la realidad del sector en que se van a mover.

–Hablemos de la Escuela Politécnica. Sus relaciones son muy intensas con la institución, ¿cierto?

–Sí. A mí me parece vergonzoso que Zamora tenga una Escuela Politécnica como la que tiene, con un valor fundamental para el futuro de la ciudad y de la provincia, y que sea el Colegio de Ingenieros Civiles de Castilla y León la institución que, con creces, más dinero a atraído a la universidad de Zamora. Más de dos millones de euros en los últimos años. Que alguien nos diga si ha hecho algo parecido en Zamora. Las instituciones hacen el paripé con la Escuela Politécnica. ¿Qué inversiones ha hecho el Ayuntamiento en los últimos tiempos? Nada. Aparece la asociación de empresarios Zamora 10 y van encaminados a la Escuela Nacional de Industrias Lácteas que pretenden poner en marcha pero no se preocupan de la Escuela Politécnica.

–Entiendo que se sienten un poco "solos".

–Es un compromiso del colegio. A mí lo que me gustaría es no tener que decir esto, que las instituciones apoyaran más y que si yo hablo de dos millones, otros dijeran que han atraído más. Nosotros a través de unos cursos hemos conseguido que a Zamora vengan cántabros, catalanes, madrileños, andaluces... Eso también es atraer población y en eso debería estar toda la sociedad. Por eso me llama la atención que surjan colectivos, en este caso de empresarios, que hablen de infraestructuras y que no tengan en cuenta a los colegios profesionales para establecer ideas. Las instituciones tienen a sus técnicos, pero esos movimientos sociales que hablan tantísimo de lo que hay que hacer deberían contar con la opinión de los profesionales, que casi tendrían que abanderar esos proyectos. El ciudadano tiene derecho a opinar de lo que considere, de si una carretera es más importante o lo es otra, de si el Mercado de Abastos tiene que modernizarse o no, pero debería respetarse la opinión de los profesionales. Cuando uno va al médico y dice que le duele el estómago, se fía de lo que el médico le propone para mejorar la situación. En el tema de las infraestructuras debería ser igual. Hay profesionales que sabemos de esto, que nos dedicamos a esto y que estamos formándonos continuamente para ello.

–Volviendo a la universidad, parece que la falta de alumnos podría poner en cuestión algunas titulaciones. ¿Qué futuro le ve?

–En Zamora el futuro de la universidad es incierto por la falta de apoyo institucional. Repito, me parece vergonzoso que el principal apoyo llegue de los colegios profesionales. Me entristece que las instituciones públicas no apoyen a la Escuela Politécnica como un valor fundamental de Zamora. Tenemos una ciudad con una renta per cápita baja, con unas tasas de paro altas, y la Escuela Politécnica podría dar trabajo a muchas personas que no tendrían que irse de Zamora. Pero las inversiones, inexplicablemente, no llegan. Invirtiendo, por ejemplo, en cursos o conferencias, también se genera valor añadido. Muchas de las personas que estudian o vienen a un curso son de fuera o se marchan después fuera. Esas personas hablan de Zamora y consiguen aumentar el flujo de turistas. Con la universidad de repente surgen voces que dicen que habrá apoyo, pero eso nunca se concreta.

–Para terminar, volvamos a la situación de las obras en la provincia de Zamora. En los ´últimos años se ha terminado la obra de la autovía a Benavente, el AVE avanza ya con dirección a Galicia... Poco más en el horizonte, ¿no?

–No quiero ser pesimista, pero realmente no hay nada. La inversión que tenemos ahora en Zamora es debida al retraso de varios años en el gasto de las administraciones públicas.

–Si acaso, tenemos ahí el proyecto de desdoblar la Nacional 122, aunque nunca acaba de llegar.

–Con la autovía a Portugal siempre cuento la misma anécdota. En el año 1997 fui a un congreso de ingenieros civiles donde la Junta de Castilla y León ya hablaba de la autovía del Duero como eje vertebrador fundamental en la comunidad autónoma. 1997. Hace 22 años de esto y ese eje vertebrador no está hecho. Ahora cuando quieran invertir parece que tendremos que dar las gracias...

–Ahí tenemos un problema de seguridad vial.

–En los países más desarrollados están hablando de comodidad, de mejoras... pero en España no hemos llegado a eso y en Castilla y León, menos. Hablamos de seguridad. Detrás de todo esto, del mal estado de las carreteras, hay vidas humanas. Siempre nos dicen cuántas muertes causa el tabaco al año, pero no sabemos cuántas podrían haberse evitado si las carreteras españolas estuvieran en el estado de conservación debido.