Ana Sánchez: "En el PP sabrán por qué se marchan personas con la valía de Clemente"

La socialista Ana Sánchez ha querido echar un capote a Silvia Clemente tras la dimisión de esta última de todos sus cargos y el abandono del Partido Popular. La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León y vicepresidenta segunda de las Cortes ha manifestado su "consideración y afecto" por la popular y ha augurado que esta decisión va a tener una repercusión electoral. "Silvia Clemente es toda una personalidad en la política autonómica, por lo que todo el mundo ve lo que puede ocurrir", ha indicado. "A partir de ahí, en el Partido Popular sabrán qué están haciendo para que se marchen personas de referencia como ella", ha señalado.

La polémica renuncia de Silvia Clemente ha sacudido un terremoto en la política regional que ha llegado hasta el PSOE. Ana Sánchez aprovechó ayer su presencia en la inauguración del VII Congreso Nacional de Hermandades y Cofradías para pronunciarse sobre el tema. En este sentido, la dirigente socialista ha explicado que, en calidad de vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes y desde el punto de vista institucional, "la prioridad es la estabilidad" en este final de legislatura. "Respeto profundamente una decisión personal de la presidenta y por ello ya me he puesto a disposición de Ramiro Ruiz Medrano, al igual que lo ha hecho Luis Tudanca, para garantizar el buen funcionamiento del parlamento", ha destacado. "Me imagino que elegiremos presidente desde la lealtad más absoluta que los socialistas tenemos en los asuntos de Comunidad. Por tanto, ante la crisis institucional abierta, garantía de estabilidad y los socialistas de Castilla y León tenemos palabra, para nosotros lo primero son las instituciones y el buen funcionamiento democrático de estas", ha añadido.

Por otra parte, Ana Sánchez considera que el Partido Popular "vive un fin de ciclo decadente", como así lo ha comentado en otras ocasiones. "No voy a hablar más sobre la decadencia, que es evidente, pero yo sí que quiero hoy reconocer el afecto personal y la consideración política que siento por la expresidenta ya de las Cortes, Silvia Clemente, con quien ya tuve ocasión de trabajar en Agricultura, siendo consejera y yo portavoz, o en la mesa de las Cortes", ha defendido. "A partir de ahí, es una decisión personal y de los motivos políticos yo no tengo que hacer ninguna valoración. Creo que son asuntos internos de otro partido y respetamos profundamente la vida interna de otros partidos", ha añadido la vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes.

La respuesta del PSOE ante el tsunami levantado por la renuncia de Silvia Clemente como presidenta de las Cortes será, por lo tanto, "garantía de estabilidad" y respeto por la institución, "que siempre debe ser lo primero". Con este tablero, Ana Sánchez ha asegurado que el PSOE "siempre será leal a la institución" para concluir esta legislatura a la que apenas le restan plenos en los tres meses que faltan para las elecciones.