Félix Goñi: "Los gobiernos de Zapatero y Rajoy han destruido la ciencia en España"

"La ciencia en España ha quedado destruida". Categórico se mostró Félix Goñi Urcelay catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad del País Vasco, que intervino ayer en las Jornadas Médicas de la Fundación Caja Rural, "Infosalud", dentro del Foro Universitario Ciencia y Religión.

–Titula su conferencia "¿Puede un científico creer en Dios?" Cuando alguien se hace esa pregunta, la respuesta se presupone positiva.

– Es posible ser científico y creer en Dios, por supuesto.

–¿Y cómo se explican muchos de los detalles de la historia sagrada con la ciencia?

–La mayoría de los científicos que yo conozco no encuentran en su trabajo ninguna oposición con temas de su fe. Si hablamos de historia sagrada hay componentes míticos que pueden seguir siendo mitos. Ya sabemos que el relato del Libro del Génesis sobre la creación del mundo no se corresponde con los datos científicos que hoy tenemos. Nadie está obligado a creer que el mundo fue creado en seis días. Pero no veo yo mayores dificultades.

–Es un bioquímico experto en membranas. ¿En qué consiste su trabajo?

–Los seres vivos están formados por células y aunque sean extraordinariamente pequeñas están recubiertas por una película delgadísima que llamamos la membrana celular. Interviene en las relaciones de unas células con otras, todo lo que entra y sale, los virus que la infectan, el control de la multiplicación, todo esto depende en gran medida de la membrana, y no sabemos muy bien cómo funciona. Pero conforme vamos sabiendo más del funcionamiento de la membrana conocemos mejor el funcionamiento de la célula.

–Que puede ser fundamental, por ejemplo, para todo el campo de la medicina.

–Sí. Por ejemplo, cuando sepamos bien cómo entra el virus del Sida a través de la membrana de la célula, podremos controlar el Sida. Y lo mismo ocurre con el virus de la gripe y muchos otros.

–¿La inmunoterapia tiene también mucho que ver con esto?

–Sí, porque las células reconocen a otras células a través de la membrana. Entonces, si llega por ejemplo una bacteria, un virus, o una proteína simplemente, que no es de la célula es la membrana la que la reconoce como algo extraño y que hay que impedir su entrada.

–¿Está dando resultados?

–Hace 30 años cuando empezó la epidemia el Sida era una enfermedad mortal en cuestión de meses y hoy es una enfermedad crónica para la que existen unos tratamientos. Es un ejemplo de una enfermedad cuyo tratamiento ha sido posible por los estudios de membrana, y hay otros casos.

–¿En qué campos esperan resultados más esperanzadores?

–Es difícil decir, porque la investigación no sabemos por dónde va a salir, exploramos lo desconocido. Si supiéramos el camino, iríamos todos por ahí, pero no lo sabemos, vamos bastante a tientas; a veces salen cosas y otras no.

–Estuvo en el comité de expertos para la mejora de la universidad creado en el año 2012.

–Si, estuve nombrado por el Gobierno para formar parte de esa comisión e hicimos un informe que está guardado en un cajón.

–Alguna de esas ideas, aunque sea parcialmente está ilustrando la política en este sentido.

–Me gustaría decir que sí, pero la verdad es que no. Ninguna de nuestras recomendaciones ha sido puesta en práctica.

–¿Cuáles serían las claves?

–Nos parecía que una cosa importantísima para las universidades españolas era mejorar el sistema de gobernanza. Actualmente el rector de la universidad es elegido por profesores y alumnos. En ningún país civilizado ocurre eso: el rector de la universidad es nombrado por el gobierno o por un patronato y es el responsable ante ese gobierno o ese patronato. Aquí es una cosa diluida que no tiene ni autoridad ni responsabilidad. El segundo gran eje era que la financiación de las universidades tenía que hacerse en función de alcanzar unos determinados objetivos y no como ahora que es prácticamente igual con independencia de los resultados.

–¿Tenemos estructuras muy anquilosadas?

–Totalmente, y todo el mundo debe estar muy contento porque por lo visto a nadie le interesa cambiarla.

–¿Cómo lo está haciendo Pedro Duque?

No creo que haya tenido tiempo. Es otra ocasión perdida, no sabemos lo que podría haber hecho.

–Pero la investigación, salvo el parón de la crisis, parece que va a mejor ¿no?

–No. Desgraciadamente la ciencia en España prácticamente ha quedado destruida como resultado de las acciones de los gobiernos sucesivos de Rodríguez Zapatero y Rajoy; el de Sánchez no lo tengo en cuenta porque no ha tenido tiempo. La ciencia en España la han destruido. No nos damos cuenta, porque es una cosa que no se nota al cabo de un mes o de un año, pero el daño creo que es prácticamente irreversible, se necesitaría prácticamente una generación para ponernos en la situación que estábamos hace veinte años.

–Es muy pesimista.

–Son datos. Es una vergüenza. Pero como la ciencia es algo que no atrae el interés de nuestros ciudadanos se queda ahí. Hay dos países en Europa cuyo presupuesto de investigación ha bajado durante la crisis, Eslovenia y España. Todos los demás, incluidos Grecia, Portugal o Italia, al final de la crisis estaban metiendo más dinero de investigación que al principio. Nosotros, mucho menos.

–¿Estamos lastrando el futuro del país?

–Absolutamente. Si no creemos en la ciencia, ¿en qué vamos a creer para el futuro del país?