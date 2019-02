El auditorio y el centro de Peña Trevinca, puntos de luz de un Plan E infrautilizado

Pocas luces y muchas sombras se esconden detrás de los proyectos llevados a cabo en Zamora a cargo del Plan E una década después de que una lluvia de millones se repartiera entre los diferentes ayuntamientos de todo el territorio. El técnicamente denominado Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo supuso una inyección económica de 34 millones de euros para toda la provincia, de los que once fueron a parar exclusivamente a la capital. En los pequeños municipios se trazaron mejoras en el pavimento, intervenciones en las redes de saneamiento y algún que otro centro cultural. En Zamora ciudad, la ambición fue mayor. Aunque no los resultados finales. Han pasado diez años y esto es lo que ha quedado de los 35 proyectos ideados por la capital.

La construcción de un centro multiusos fue durante años la ambición de una ciudad que miraba con recelo a Salamanca, León y Valladolid. Por eso, el dinero de José Luis Rodríguez Zapatero permitió, en el año 2009, poner la primera piedra del futuro auditorio Ruta de la Plata. Una inversión de 1,9 millones de euros con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local dio alas a un proyecto inaugurado en las fiestas de San Pedro de 2010 con un concierto de Fito&Fitipaldis. Una fecha, la de finales de junio, íntimamente ligada a esta infraestructura. Y es que, su condición de edificio sin cubierta, reduce al máximo la potencial programación de fechas. Espectáculos en fiestas y "botellódromo" universitario han sido sus usos hasta el momento.

Si no tener cubierta en el auditorio Ruta de la Plata ha sido un problema, ponerla en la piscina de la Ciudad Deportiva también lo ha generado. Fue otra de las iniciativas estrella del Plan E: climatizar el recinto de Los Tres Árboles para prolongar su utilización fuera de temporada estival. Su coste fue el mismo, 1,9 millones de euros. Y su estreno llegó a finales del verano de 2011. Tal y como se marcaba en la hoja de objetivos, la realidad es que las instalaciones son utilizadas durante todo el año por los diferentes clubes relacionados con el agua. Pero no es menos cierto que la decisión de techar el vaso ha provocado no pocas quejas entre los usuarios del buen tiempo.

Sin salir del agua, se puede decir sin ningún género de dudas que uno de los grandes éxitos del Plan E fue la construcción de la piscina municipal de Higueras. Un recinto que costó 1,3 millones de euros y que ha servido para descongestionar las otras dos instalaciones públicas, como son la Ciudad Deportiva y el Tránsito. Cerca de allí, se encuentra otro de los "ticks" verdes de los proyectos que el Ayuntamiento de Zamora levantó con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local. El centro cultural de Peña Trevinca, cuyo coste ascendió a los 1,9 millones de euros, ha sido una buena solución para los alumnos de la Escuela de Música, aunque no han corrido la misma suerte las infrautilizadas pistas de pádel situadas en los anejos.

En el camino de regreso a la calle del fracaso hay que pasar por el parque de San Martín. Una reforma integral vio la luz en el año 2010 con la inauguración del nuevo espacio por parte de Rosa Valdeón y Pilar de la Higuera. Actuación que incluía la remodelación de las zonas verdes, la colocación de nuevo mobiliario urbano, la instalación de luminarias de bajo consumo y la construcción de una oficina multiusos. A día de hoy, solo se conserva el verde. La oficina apenas se abre como ambulatorio de Cruz Roja en Semana Santa; las luminarias y el mobiliario han sufrido durante nueve años la ira de los vándalos; y el parque no ha logrado aún hacerse un hueco en el ocio de los zamoranos. Por cierto, toda esta obra supuso una inversión que superó los 600.000 euros.

Otra plaza, la de La Leña, tampoco ha conseguido el objetivo propuesto. En 2010 abría sus puertas completamente remozada y con la etiqueta de "centro de recepción de visitantes". La obra incluía la dotación de marquesinas sobre estructura metálica y la reposición de saneamiento y pavimentación, además de abastecimiento de agua, alumbrado público, arbolado y mobiliario urbano, con un presupuesto global que ascendía a 360.000 euros. Hoy, si se recibe allí a algún visitante, es porque el turista va a conocer por su propia iniciativa el antiguo palacio de Doña Urraca.

El Plan E generó en Zamora una gran actividad en materia de obras y supuso la contratación de centenares de desempleados, aunque no todo salió como estaba planeado. De hecho, apenas cuatro años después de que el programa de Zapatero viera la luz y se comenzaran a materializar los proyectos, el Tribunal de Cuentas alertaba de irregularidades en la gestión de los fondos, como así ocurrió con el auditorio Ruta de la Plata. Pasados los años, las infraestructuras están en pie con mayor o menor utilización. La actividad de los zamoranos ha dado o quitado razones sobre estas inversiones.