300 autónomos de Zamora piden al Gobierno la mejora de sus condiciones

Con lemas como "se acabó", "Si el Gobierno aprieta mi soga, España entera se ahoga", "Si me suben la cuota tu también lo notas" o "Autónomos unidos jamás serán vencidos" y pequeños cordones imitando a la soga de la horca para simbolizar la sensación de asfixia económica que padecen, unos 300 autónomos de Zamora se dieron cita a partir de mediodía de ayer en la plaza de la Constitución para pedir una mejora de sus derechos.

La convocatoria surgía de una nueva agrupación del sector, denominada AUPA (Autónomos Unidos para Actuar) que trata de desmarcarse de otras entidades más profesionalizas, cuyos dirigentes "viven de ello y se han olvidado ya de la realidad del sector".

Un representante de AUPA, Eduardo Carrilero, entregó un escrito con sus reivindicaciones al subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, con quien además mantuvo un largo encuentro, mientras el resto de participantes en la protesta permanecían en la plaza animados con canciones festivas y alusivas al gran sacrificio y baja recompensa de uno de los sectores claves para la economía del país.

"Queremos que el Gobierno nos escuche, nos atienda, y nos empiece a considerar como trabajadores de primera", explicó Carribero, que defiende a la nueva asociación frente a las ya existentes porque, dijo, "están subvencionadas y politizadas. Aquí somos todos autónomos que nos organizamos sin que nadie nos manipule".

No se trata solo, indica, de conseguir una rebaja de las cuotas de cotización a la Seguridad Social y de otros impuestos: "Son cuotas, bajas, vacaciones, ley de segunda oportunidad, que no la tenemos, poder declarar lo que ingresas realmente y no lo que facturas porque hay muchas facturas que no se cobran, son muchas las reivindicaciones del colectivo.

Respecto al acuerdo al que ha llegado el Gobierno con las principales asociaciones de autónomos para incrementar prestaciones para el colectivo a cambio de una pequeña subida de cotizaciones, Carribero responde: "El día 28 de abril tenemos elecciones. De momento la cuota la han subido y no tenemos ninguna ventaja. Al final, ¿cuál es el problema? Que entran unos, salen otros y unos y otros deciden lo que les parece. Lo que tiene que haber es una ley que de verdad nos proteja, como la tienen los trabajadores, con sus derechos inamovibles, para que no puedan llegar proveedores abusivos que te destrocen los precios, que trabajadores de una empresa pequeña te hagan un boicot y te lleven a la ruina y otras muchas cosas que pasan y que al final al que afectan es el que pone su parné en el asador".

También están las figuras del falso autónomo, que "en realidad son empleados a los que las empresas, normalmente grandes, obligan a hacerse autónomos". Pero lo que más les perjudica es "la gente que está haciendo trabajos pero sin darse de alta como autónomo, son muchas cosas las que hay que valorar y afloraría mucho dinero" para las arcas públicas.

Con respecto a las promesas electorales que todos los partidos suelen hacer al colectivo, el portavoz en Zamora, cree que "prometer prometen todo, pero ninguno cumple nada". Y es que más allá de pequeños avances, lo que quieren los autónomos es una regulación completa, como la tienen los trabajadores, para que los derechos estén definidos y reconocidos. "Los trabajadores comenzaron siendo casi esclavos y consiguieron una serie de derechos. Los autónomos estamos mejor que en los años 40, ahora tenemos cobertura, nos podemos asegurar, pero sigue siendo insuficiente, porque nos faltan derechos".

En definitiva, AUPA se considera un movimiento que "nos empieza a recoger a todos de manera apolítica, con unión real, donde todos en consenso podamos decidir qué reivindicaciones se llevan y como se ven desde la calle", indicaba Eduardo Carribero.