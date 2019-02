300 autónomos de Zamora reclaman en la calle más derechos

En torno a 300 autónomos zamoranos se han movilizado en las calles para reclamar más derechos, respondiendo a la convocatoria realizada por una nueva asociación, AUPA (Autónomos Unidos para Actuar), cuyo representante, Eduardo Carribero, entregó un escrito con sus reivindicaciones al subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco.



"Queremos que el Gobierno nos escuche, los atienda, y nos empiece a considerar como trabajadores de primera", explica Carribero, que defiende a la nueva asociación frente a las ya existentes porque, dijo, "están subvencionadas y politizadas. Aquí somos todos autónomos que nos organizamos sin que nadie nos manipule".

Cuotas, bajas, vacaciones, ley de segunda oportunidad, "poder declarar lo que ingresas, no lo que facturas porque hay muchas que no se cobran" son algunas de las reivindicaciones del colectivo, que se manifestó en la Plaza de la Constitución, con pequeños trozos de cuerda a modo de horca y carteles con frases como "Si el Gobierno aprieta mi soga, España entera se ahoga", "Si me suben la cuota tu también lo notas" o "Autónomos unidos jamás serán vencidos".