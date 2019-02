El Procurador del Común pide al Ayuntamiento facilitar el derecho a la información al PP

El Procurador del Común ha dado un duro varapalo al bipartito formado por Izquierda Unida y el Partido Socialista al cuestionar la transparencia y el acceso a la información en el seno del Ayuntamiento de Zamora. El órgano ha emitido una resolución, tras varias quejas por parte del Partido Popular, en la que critica que el Consistorio no dé explicaciones sobre el retraso en la atención a las peticiones de la oposición a la hora de recibir informes para el desempeño de su labor de concejales. En este sentido, el Procurador insta al Consistorio a "facilitar el ejercicio del derecho a la información" de todos los miembros de la Corporación y a "resolver las demandas formuladas por los ediles que no lo hubieran sido hasta el momento". Un toque de atención que nace tras verificar el organismo que la Alcaldía "no explica específicamente" las razones por las que se ha demorado esa entrega de información.

El viceportavoz portavoz del grupo popular, José Luis González Prada, ha aplaudido la resolución del Procurador del Común. "Esto demuestra que, pese a haber presumido de ser un alcalde transparente, Francisco Guarido ha pasado por completo de entregar información a los concejales del Partido Popular", ha indicado. Y es que, según ha manifestado el dirigente popular, su equipo ha visto obstaculizada su labor en el Ayuntamiento de Zamora. "Ante la reiterada ocultación de información y freno a la petición de acceso a cuestiones municipales por parte de Francisco Guarido a las solicitudes realizadas por el PP, los concejales tuvimos que pedir amparo al Procurador del Común para resolver esta situación. "El alcalde no ha cumplido con sus obligaciones más elementales, como así lo demuestra la resolución", ha defendido el número 2 del PP municipal.

Una situación que dista mucho de la que ha percibido el alcalde, Francisco Guarido, quien ha defendido que toda la información está a disposición de los concejales de la oposición. "En los casos de documentación obrante como tal en expedientes concretos, se le ha facilitado toda", ha indicado. "En algunos casos firmaron un 'recibí' y en otros no se les exigió en aras de la buena voluntad; a partir de ahora se les exigirá siempre la firma de que han recibido la información", ha comentado.

El alcalde, además, ha asegurado que, en los casos de documentación de expedientes incompletos, el equipo de Gobierno transmitió que no se podía dar acceso a tal información hasta la conclusión de los citados expedientes. "El error del equipo de Gobierno ha sido comunicarlo de palabra y no de manera motivada por escrito, cosa que no volverá a suceder; el PP ha abusado de la buena fe de la Alcaldía", ha defendido el regidor.

Por estas cuestiones, Guarido ha asegurado que "la Alcaldía ha cumplido siempre con su deber" de facilitar la información. "En cualquier caso, para que no quepa lugar a dudas, mañana –por hoy– nos pondremos en contacto con el PP para recabar qué documentos quieren y ponerlos a su disposición", ha concluido.