Los recortes sanitarios son el problema

El planteamiento del CLUB LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA es si nos encontramos en la encrucijada de un cambio de modelo asistencial y la mayoría de los médicos que participaron en el debate celebrado ayer en el Colegio Universitario creen que en España, y en Castilla y León, ya hay un modelo de sanidad pública perfectamente viable y sus males hay que achacarlos sobre todo a una deficiente financiación.

Con la moderadora del Club, Carmen Ferreras, en la mesa de oradores se sentaron Fernando Gutiérrez Casas, que es presidente de Simecal (Sindicato Médico de Castilla y León), Pablo Oyagüez Ugidos, pediatra de la UCI pediátrica del Hospital Universitario de Burgos, Socorro Sánchez Alcántara, médico de familia en Vitigudino (Salamanca), su compañero Luis Rodríguez Ferrero y Roberto Aguilar Fernández, médico en la zona de Benavente y uno de los activistas del conflicto que mantienen los médicos funcionarios interinos con la Consejería de Sanidad.

Fernando Gutiérrez cree que en Atención Primaria "en los últimos 30 años ha habido dos modelos, el rural y el urbano. A los especialistas en medicina familiar y comunitaria el modelo rural no les gusta y quieren transplantar el del medio urbano, basándose en el concepto de la calidad que no procede". Gutiérrez asegura que no hay falta de facultativos y de hecho "nunca había habido tantos médicos en activo en este país como en 2016". Otra cosa es que "haya presiones" de las sociedades científicas para que "médicos con título y colegiados no puedan ejercer, porque no tienen el MIR. "¿Un médico puede ir con un paciente crítico en un helicóptero sin tener el MIR y no puede hacer una guardia en un pueblo?".

El pediatra Pablo Oyagüez considera que "en mi opinión no es necesario un cambio de modelo, lo que ha habido es un escenario de falta de financiación que se ha ido evidenciando en distintos aspectos de la asistencia sanitaria, en primaria y hospitalaria, que ha afectado sobre todo a los hospitales comarcales y el medio rural". En los últimos ocho años los recortes en Castilla y León, más de 3.400 millones, equivalen al presupuesto de un año entero. "Y no es cierto que se haya recuperado la inversión de 2010, solo si se expresa en euros constantes, sin tener en cuenta el IPC que ha subido un 10%, es así". También en la forma de gestionar "hemos asistido a un descrédito de lo público, hemos intentado decir que el modelo no era sostenible pero nuestro gasto sanitario está por debajo de la media europea. No somos una sanidad despilfarradora".

Socorro Sánchez Alcántara carga con la "caótica" política de la personal de la Consejería de Sanidad. "Es mentira que no haya médicos. Por ejemplo han engorado la Gerencia (de Salamanca) con cargos directivos. Muchos están en las gerencias porque no les gusta en medio rural y les dan un carguito". Lo mismo piensa de los liberados sindicales. "No se puede ahorrar a costa de la sanidad, porque es un derecho. No hay que inventar un nuevo modelo, sino recuperar el que hemos perdido", explica esta doctora quien asegura que "estoy conociendo el deterioro" del sistema "y me duele mucho". Alerta también contra los movimientos privatizadores que ven la sanidad "como un negocio".

Para Luis Rodríguez Ferrero "el modelo asistencial que tenemos es lo suficientemente bueno como para hacer todo lo necesario para que perviva, pero se ha estado haciendo todo lo contrario; parece que alguien haya dicho que esto no sirve y hay que acabar con ello". Propone "una planificación razonable de la Atención Primaria, teniendo en cuenta a los principales actores, los profesionales y los pacientes". Cree que los consejos de salud podrían ser una figura mucho más eficaz de lo que son actualmente, una mera "figura decorativa" .

Por último el zamorano Roberto Aguilar cargó las tintas contra el consejero de Sanidad, Antonio Sáez, quien, dijo, "ha hecho oídos sordos, no ha querido oír y se ha empeñado en mantener una línea equivocada". Defiende una "reestructuración ordenada de la sanidad rural".