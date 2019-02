PP y PSOE muestran su apoyo al sello de la Unesco "para el futuro"

El Partido Popular y el Partido Socialista aseguran que su compromiso es total para la declaración de Zamora como ciudad Patrimonio de la Humanidad, aunque precisan que "de cara a futuros reconocimientos". Después de que las Cortes de Castilla y León tumbaran el miércoles la propuesta para incluir a la capital en la lista de candidatas junto a León y Burgos, ambas formaciones mostraban ayer su disposición para "seguir trabajando" en las posibilidades de Zamora, pese a que el argumento esgrimido en sede parlamentaria regional fue precisamente que, según un estudio de la Unesco, esta ciudad no se encontraba en la lista de lugares con posibilidades. No obstante, el conjunto de iglesias románicas, la Catedral y el casco histórico han comenzado a sonar merced a una proposición no de ley del PSOE. Ahora bien, no será a corto plazo.

La falta de apoyos para Zamora en el debate sobre la ampliación de las ciudades Patrimonio de la Humanidad en las Cortes ha generado una cascada de reacciones entre los partidos mayoritarios. José Ignacio Martín Benito, procurador socialista, ha asegurado a este diario que fue Ciudadanos quien "bloqueó" una enmienda propuesta por su partido para incluir a Zamora en una terna de ciudades candidatas junto a León y Burgos. "El grupo de Ciudadanos no lo aceptó y la propuesta no fue tomada en consideración", ha defendido el parlamentario.

Por otra parte, los socialistas defienden que sí han impulsado en las Cortes la declaración de Patrimonio Mundial para la provincia de Zamora a través de una proposición no de ley. Si bien es cierto que Zamora aparece en el texto, no es menos cierto que lo hace en una compilación de patrimonio de toda la comunidad que está muy lejos de las aspiraciones locales. Así, ese documento consta de tres puntos y los dos primeros son claros al respecto: "Impulsar la candidatura del Románico Palentino y solicitar al Consejo del Patrimonio Histórico que sea propuesto para su inclusión en la lista de la Unesco". En el tercer punto, donde figura Zamora, el enunciado se vuelve menos incisivo: "Contemplar como objetivos para ser propuestos candidatos a futuros reconocimientos como Patrimonio de la Humanidad los siguientes conjuntos monumentales".

En este apartado se encuentra el conjunto de iglesias románicas de Zamora, su Catedral y el Casco Histórico. Y también San Isidoro y la Catedral de León; las iglesias segovianas y sorianas románicas con pórtico meridional; los monasterios mozárabes y románicos leoneses del valle del Esla; las catedrales vieja de Salamanca, Ciudad Rodrigo y la Colegiata de Toro; los cascos históricos de Burgos, León o Ciudad Rodrigo; y las iglesias del románico-mudéjar y del gótico-mudéjar de las comarcas de Arévalo y de Cuellar.

El Partido Popular, por su parte, ha asegurado que la posición de sus procuradores en el debate de las Cortes "fue favorable", pese a abstenerse en una de las votaciones de la proposición socialista. Asimismo, han defendido que desde su formación "se seguirá trabajando para conseguir esa declaración para Zamora".