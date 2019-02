Los asalariados que no cobren el sueldo base podrán reclamarlo con recargo

Todos los trabajadores zamoranos, unos cuatro mil según los cálculos de los sindicatos, que a finales del mes de enero hayan percibido la nómina mensual sin actualizar al salario mínimo podrán reclamarlo y cobrar hasta un diez por ciento más por el retraso en el abono de esta renta mínima legal para cualquier trabajador a jornada completa. Así lo explicaron ayer varios bufetes de abogados, entre ellos Abdon Pedrajas Abogados, amparándose en el Estatuto de los Trabajadores. Esta norma, que marca los mínimos que debe cumplir cualquier relación laboral, estipula en el punto tres de su artículo 29 que "el interés por mora en el pago del salario será el diez por ciento de lo adeudado". Para ello, insisten las mismas fuentes, el trabajador tendría que realizar una reclamación de cantidad en los tribunales.

Esta disyuntiva legal se ha puesto de actualidad después de que, pasado el primer mes del año, muchos trabajadores con sueldos referenciados al Salario Mínimo Interprofesional hayan visto que sus nóminas han permanecido inalterables a pesar de la nueva normativa. Los sindicatos zamoranos ya explicaron la semana pasada que, aunque la norma obliga a una remuneración mínima de 12.400 euros brutos al año, el nuevo salario mínimo debe ser incluido en los convenios colectivos que rigen los puestos de trabajo. Así las cosas, los trabajadores que tienen que estar afectados por esta subida del sueldo base tienen que esperar a que patronal y sindicatos se sienten y empiecen a negociar los nuevos acuerdos laborales para después cobrar el mínimo que marca la ley. Los sindicatos apuesta por acometer la reforma de los convenios afectados –seis en la provincia de Zamora– lo antes posible para regularizar la situación cuanto antes.

En cualquier caso, fuentes de CEOE-Cepyme ya explicaron a este diario que no habrá mayor problema en actualizar los convenios a lo que marca la nueva ley, que entró en vigor el pasado uno de enero. Eso sí, las mismas fuentes han subrayado que si la situación no se ha puesto al día antes "no ha sido por falta de voluntad de los empresarios, sino porque no hemos recibido ninguna propuesta de los sindicatos para sentarnos a negociar los convenios colectivos y adaptarlos a la ley actual".