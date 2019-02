Fomentar el comercio, cosa de todos

El papel del consumidor zamorano es fundamental en la supervivencia del comercio de la capital. Esta es una de las principales conclusiones que se extrajeron del debate que, dentro del formato "Ideas x Zamora" impulsado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, protagonizaron ayer en la redacción del diario los empresarios Ruperto Prieto (farmacéutico, presidente de la asociación de comerciantes Azeco) y Luis González (librero, dueño de Semuret y presidente de la Asociación Zamorana de Libreros, AZAL). "Debemos ser capaces de trasladar a los consumidores una idea básica que es que los comercios de Zamora son buenos para la ciudad, que comprar en Zamora y no hacerlo por Internet es bueno para todos, que crea puestos de trabajo y que genera riqueza", aseguró Luis González. En la misma línea se manifestó Ruperto Prieto, que también añadió la nota crítica. "Es posible que el comercio no haya sabido modernizarse a tiempo, que se haya quedado un poco atascado en el pasado. Pero somos capaces de competir con Internet y debemos valorar el trato humano y el valor añadido que generan estos negocios en Zamora", apostilló el presidente de la patronal del comercio.

Mención aparte tuvo el comercio en el casco antiguo de la capital, donde trabajan estos dos empresarios. Ambos se mostraron críticos con los planes de ordenación del casco que se han llevado a cabo durante los últimos mandatos en el Ayuntamiento de Zamora. "Esto es así desde Antonio" Vázquez, aseguró Luis González. Prieto pidió "facilidades, una alfombra roja" para los empresarios que quieran abrir un negocio en Zamora, fundamentalmente en la zona antigua de la capital. "Muchos turistas pasan por la Plaza Mayor, preguntan por la Catedral y por dónde tomar algo por esa zona. Tenemos que decirles que no, que no hay nada cerca de la Catedral". Es algo "anómalo", aseguran los dos empresarios.

Prieto y González subrayaron además las especiales características del casco antiguo de Zamora en comparación con otras capitales del país. "En otras ciudades se legisla restringiendo el tráfico porque el casco está en el centro y la gente tiene que pasar por ahí sí o sí. Aquí no es así. El casco antiguo es un cuello de botella donde, si no lo incentivas, no pasan nadie", recordó el presidente de AZAL.

Sobre las perspectivas de futuro, los dos empresarios se mostraron esperanzados en unos mejores resultados económicos a partir de ahora, ya superada, "o casi", una crisis económica que ha durado varios años. "La campaña de Navidad ha sido buena, se ha visto una alegría en la gente a la hora de ir a comprar que yo llevaba ya varios años sin ver", aseguró Ruperto Prieto. Los dos comerciantes se mostraron partidarios del "trabajo diario más que grandes campañas puntuales de promoción" y de "trabajar a diario para que la imagen de calidad que tiene que ir asociada al comercio tradicional, una imagen de calidad con la que las compañías de Internet no pueden competir", zanjaron. "Debemos competir en calidad. Es muy difícil hacerse un hueco en un mercado tan grande como el que hay en Internet", subrayó Ruperto Prieto.

Además, los dos empresarios pusieron el valor el "esfuerzo" que el sector hace en momentos puntuales para "aumentar los horarios de apertura" e intentar competir, al menos en ese sentido, con las grandes cadenas. "Lo que no podemos pretender es entrar a la guerra de esas grandes campañas de descuentos, que duran semanas, en las grandes superficies, porque ellos tienen un poder de compra muy grande y siempre vamos a perder", apostilló el presidente de Azeco. "Creemos que el futuro es bueno, pero todos, empresarios y clientes, debemos luchar por lo nuestro", zanjó Luis González.