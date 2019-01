El PP afirma que "cualquier partido elegido en mayo será digno para dialogar"

El secretario del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha abierto las puertas a posibles pactos de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. Lo ha hecho en Zamora, durante una reunión del Comité de Campaña celebrada ayer en la que ha asegurado que su formación no cribará a la hora de sentarse a la mesa. "No somos sectarios, todos los partidos que los ciudadanos elijan en las urnas serán dignos para dialogar", ha manifestado. Vázquez ha analizado las perspectivas electorales de los populares y ha insistido en la "necesidad" de explicar a los ciudadanos de la región el trabajo ya realizado. "Debemos hacer balance de gestión de aquellos municipios y diputaciones donde gobernamos, igual que en la Junta de Castilla y León", ha señalado. "Dar a conocer y comparar con lo de otros", ha añadido el popular.

Actualmente, el Partido Popular se encuentra inmerso en el proceso de presentación de candidatos de los municipios de más de 20.000 habitantes que no son capitales de provincia. "Por eso todavía no podemos desvelar quienes encabezarán las listas de Benavente y Toro, aunque cuando pase ese proceso serán las primeras", ha indicado el número dos de Alfonso Fernández Mañueco. El director de campaña del PP-CyL ha indicado, además, que no teme que las críticas a la Sanidad en la región supongan un problema de pérdida de fuelle electoral. "Nosotros trabajamos en los despachos y no detrás de las pancartas", ha indicado. "Si miramos los datos de la propia Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, vemos que colocan a Castilla y León como una de las cinco comunidades de España con mejor nota", ha comentado durante su intervención en la capital.

En este sentido, Vázquez prefiere no entrar "en la demagogia" y centrarse en "explicar a los ciudadanos que el Partido Popular es el que siempre genera las soluciones de los problemas que crean otros".

Recuperar la capital

El secretario del PP-CyL ha comparecido en Zamora junto a la candidata a la Alcaldía de la capital, Mayte Martín Pozo, quien ha insistido en su mensaje de "recuperar la capital" que ahora mismo gobierna un bipartito formado por Izquierda Unida y el Partido Socialista. El presidente del Partido Popular de Zamora, José María Barrios, ha ido más allá y ha afirmado que "está demostrado que los pactos de inválidos no sirven para nada", por lo que ha defendido que "la mejor opción para la capital y la provincia siempre va a ser el Partido Popular".