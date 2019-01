"Competencia sí, pero que sea legal"

Los paros que los trabajadores y autónomos del taxi de Madrid protagonizan durante los últimos días cuentan con una elevada presencia de zamoranos. Alrededor de 2.500 trabajadores del sector proceden de distintos puntos de la provincia de Zamora –Sanabria, Aliste y Sayago principalmente– y "muchos de ellos, la mayoría", secundan una huelga que hoy llega a su noveno día. "No estamos en contra de que haya competencia, pero que sea legal y que cumpla con todas las normas que debe cumplir", aseguran las fuentes del sector del taxi consultadas por este diario.

Román Rodríguez, sanabrés y presidente de la Mutua Madrileña del Taxi, dedica sus primeras palabras a los portavoces del sector durante los últimos días. "La imagen de los taxistas no es la que algunos están difundiendo. Somos un sector pacífico que intenta defender su trabajo y el futuro de nuestras familias", explica. Rodríguez, como Leo Movilla, otro taxista consultado por este diario, explican las que a su juicio son las reclamaciones principales del sector. "La ley indica que el transporte de viajeros por carretera o por ciudad se puede hacer de tres maneras. La primera es concertar un viaje previamente, con horas o días de antelación. La segunda, que un viajero coja un coche que está estacionado en la vía pública, algo que sucede en las estaciones de tren o en hospitales. Y la tercera y última, que el cliente pueda parar un coche que está en circulación para subirse". Pues bien, "las dos segundas son competencia exclusiva del taxi y así lo estipula la ley".

"El problema fundamental" está, por tanto, "en que las VTC trabajan de una manera que la ley no les permite. Estacionan cerca de estaciones de tren, aeropuertos u hospitales para estar ahí cerca cuando los viajeros los reclaman. Eso es ilegal y solo lo puede hacer el taxi", explican. ¿La solución? Tanto Rodríguez como Movilla ven con buenos ojos la propuesta que el Gobierno catalán hizo a los taxistas de aquella región: que los coches VTC tengan que reservarse con un mínimo de 15 minutos de antelación. "Eso obligaría a que cumplieran la ley tal y como está ahora", aseguran las mismas fuentes.

"Mención aparte, claro", que "no se cumple la limitación de un VTC por cada treinta taxis". "Solo en Madrid hay más de seis mil licencias de VTC", aseguran los taxistas consultados. "Somos conscientes de que la situación actual no es buena para Madrid porque no se puede circular bien por el centro de la ciudad, pero es la única medida de presión que tenemos. Creemos que esta lucha la vamos a ganar porque estamos de parte de la ley", asegura Román Rodríguez.

¿Hasta cuándo?

La pregunta ahora es hasta cuándo continuará esta situación. "Muchos de los trabajadores del sector del taxi son autónomos. Yo no pensaba que fuéramos a aguantar ocho días y aquí estamos, pero es cierto que hay personas que necesitan el dinero, que tienen cargas familiares y que no pueden estar mucho tiempo más sin trabajar", asegura Leo Movilla. "Uno siempre confía en los políticos y piensan que van a cumplir con su palabra, pero vemos que se acercan las elecciones y que no hacen nada. Tenemos que hacer algo porque están matando al sector", zanja Román Rodríguez.