Las bicicletas, no solo para el verano

Llevan todo el verano de "promosió", como ellos mismos dicen, pero no será hasta pasado mañana cuando presenten su primer disco. Mane, Aliste y Javi, los tres integrantes de Ladri di Biciclette, presentan el próximo viernes 1 de febrero su primer trabajo homónimo, cuyo nombre no es casual. Su flechazo por Italia y su amor por la bici se esconden tras el nombre del grupo, cuya traducción significa literalmente "Ladrones de bicicletas", igual que la película de los años cincuenta dirigida por Vittorio De Sica.

"Al haber vivido allí, nos gustaba la estética del neorrealismo de aquella época", confiesa Manuel Iglesias (voz y guitarra). "Aunque bueno, le podemos poner mucha poética pero simplemente también nos gustaba cómo sonaba", confiesa entre risas.

Él y Javier Martín (batería) se conocían de los bares y conciertos. Tenían proyectos musicales independientes y un día comenzaron a tocar juntos, pero solo como pasatiempo. "En principio no queríamos que fuera a ningún sitio, pero las versiones que hacíamos molaban, necesitábamos un bajista y nos encontramos con Rubén Aliste". Y ahí empezó todo. Comenzaron a tomárselo en serio y? voilà, un año después presentan un disco con un potente sonido conseguido a base de guitarras en loop, bajos redondos, baterías concisas y voces a cañón, con un directo "rompedor y despeinante". De hecho, su cuidada estética con su logo minimalista refleja la idea que quieren transmitir de su música: sonidos crudos sin nada de electrónica.

Cinco temas forman parte de su primer disco, autoproducido y grabado en Zamora. "That's what you got" es el primer single de este primer sencillo. El trabajo combina con equilibrio la potencia sonora y la frescura de temas como "Ain't no grave" o "Immigrant song" con la delicadeza instrumental de "Grecia" y la elegante sencillez de "Save me", en la que han contado con las voces de la también zamorana Elisa Encinas, del grupo Huckleberry. En todos ellos, la banda ha conseguido destilar un sonido propio que descansa sobre un colchón de claras influencias del rock y country americano (Johnny Cash y The Black Keys), inglés (The Brew y Kasabian) y castellano (Arizona Baby).

Durante su debut de este viernes, jugarán en casa. "Para un músico, el Ávalon es un sitio magnífico para tocar, estamos muy contentos", explican. Además de los cinco temas del EP, sonarán nuevas canciones y una selección de versiones en un concierto "que tiene un sentido y guarda una dirección, las canciones no suenas una detrás de otra porque sí".

Un sonido original

Así, con este primer trabajo de estudio, la banda se consolida dentro de las apuestas musicales de la ciudad desde que se iniciara su andadura. Después de varias actuaciones en la capital zamorana –donde destaca su participación en el festival organizado por Mubaza durante las pasadas fiestas de San Pedro–, Ladri di Biciclette apuesta por un sonido original con el objetivo de destacar dentro del panorama local y nacional, con fechas ya confirmadas en Salamanca o Soria.

La actuación de este viernes comenzará a las diez de la noche y las entradas tienen un coste de tres euros (cinco incluyendo el disco). Pero como preludio, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA retransmite hoy en exclusiva a partir de las ocho de la tarde dos de los temas del trabajo, uno de ellos inédito. Este pequeño avance se podrá seguir a través de la web del periódico así como en la página de Facebook de forma gratuita para nuestros lectores.