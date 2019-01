Rodrigo Cacia interpreta tres canciones en la web de La Opinión - El Correo de Zamora

El cantautor Rodrigo Cacia comparte con los lectores de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA varios de sus temas. Tres de sus piezas podrán descubrirse a través de la web del diario. La sección corresponde a los temas titulados "Mentes cortadas", "Quién ha sido el ganador", que ya cuenta con un vídeo, y "Salimos".

Cacia siendo un niño descubrió su facilidad para sacar las melodías. Era capaz de tocar con la flauta una canción tras oírla. Con diez años, los Reyes Magos le regalaron una guitarra que inicialmente no le llamó la atención, hasta que finalmente la magia de las seis cuerdas le atrapó y le impulsó a descubrirla de manera autodidacta. "Comencé a aprender a través de internet y en tres meses dominé unos cuantos acordes que me permitieron tocar 'Nada fue un error' de Coti y 'Yo no me doy por vencido' de Luis Fonsi", comenta el joven que cursa el graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

El músico, que ha crecido en un ambiente marcado por la música pues su padre forma parte de un grupo y su madre tiene una excelente voz, comenzó a componer de una manera natural. Su primera pieza la escribió con un piano, aunque gusta más de hacerlo con la guitarra. El orden de melodía o letra " depende de cada ocasión. A veces me viene una melodía a la cabeza, la grabo en algún sitio y busco posteriormente la letra y otras veces es al contrario...", explica el compositor que se inspira en la realidad que le rodea, pero "potenciando los sentimientos".

El joven ha subido recientemente a Youtube el primer vídeo de una de sus canciones y en las próximas semanas espera hacer lo mismo con otro tema. "Es la manera más fácil de llegar actualmente al público pues lo ve todo el mundo" remarca.