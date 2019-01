Antidio Fagúndez critica la "dispersa" política turística del Ayuntamiento de Zamora

Lunes, primera hora de la mañana. reunión de Zamora 10 con representantes de los partidos políticos de la provincia. Izquierda Unida justifica su ausencia por incompatibilidad de horarios, pero el encuentro sigue su curso. Los convocados consumen temas hasta abordar las políticas turísticas y entonces surge la voz de Antidio Fagúndez, quien está allí como máximo mandatario del PSOE, no como teniente de alcalde. El socialista toma la palabra y explica que su partido no está de acuerdo con la campaña de turismo del Ayuntamiento de Zamora, a la que califica como "errática" y "dispersa". No comparte la estrategia de la concejalía dirigida por Christoph Strieder y advierte cierta "falta de voluntad política" que "no tendrá solución antes del mes de mayo".

Este es el resumen, acontecido durante la cita anteriormente mencionada, que aparece en el acta de la reunión elaborada por Zamora 10 y a la que este diario ha tenido acceso. Unas duras palabras por parte del teniente de alcalde del PSOE contra sus compañeros en el Gobierno de Zamora que no han sentado nada bien en el seno de Izquierda Unida. Máxime, cuando apenas tres días después, concretamente el pasado jueves, Antidio Fagúndez subía al escenario del stand de Castilla y León en Fitur junto al propio Christoph Strieder para presentar las iniciativas turísticas que Zamora ha diseñado especialmente para esta ocasión.

Las palabras de Antidio Fagúndez en el seno de Zamora 10 han generado controversia en el partido con el que gobierna el Ayuntamiento. No obstante, en su perfil de candidato a la Alcaldía en Facebook, el socialista ya había dejado previamente unas pinceladas de lo que considera que debe tener una política turística fuerte. "Tenemos que trabajar por ofrecer una propuesta turística atractiva, aprovechando las oportunidades que está generando la llegada del AVE y el tirón turístico de ciudades vecinas como Salamanca, Braganza o León", señalaba el pasado jueves el también senador del Partido Socialista a través de la mencionada red social.

Junto a estas palabras, Fagúndez advertía de las posibilidades de la capital y defendía consultar a los expertos del sector. "En Zamora existen excelentes profesionales a los que hay que escuchar para seguir definiendo una política turística clara, vinculada al arte, a la cultura local y a la gastronomía", comentaba el dirigente socialista. "Hoy, en Fitur, hemos sentido el potencial que tenemos", añadía quien aspira a gobernar la ciudad de Zamora a partir del próximo mes de mayo.

Un discurso, en definitiva, del que se desprende que el líder socialista entiende que existe otra manera de hacer las cosas en materia turística, en consonancia con las palabras pronunciadas ante el resto de partidos políticos y agentes socioeconómicos –salvo Izquierda Unida– en la reunión convocada por Zamora 10 para evaluar el estado de los diferentes proyectos que la plataforma tiene entre manos.

La "falta de voluntad política" advertida en ese encuentro por Antidio Fagúndez es, en realidad, una sensación compartida prácticamente por todos aquellos que participan de manera habitual en las reuniones de Zamora 10. Y es que una de las principales críticas que la plataforma ha lanzado a lo largo de los últimos meses es precisamente la falta de colaboración tanto del Ayuntamiento de Zamora como de la Diputación Provincial para poder sacar adelante las metas que la asociación se ha propuesto. La gerencia, de hecho, ha lamentado esta "ausencia de compromiso" y durante la última sesión llegó a asegurar que "de esta manera, es imposible avanzar". No obstante, en esta ocasión las críticas se centraron directamente en Izquierda Unida por su ausencia, que posteriormente Miguel Ángel Viñas se encargó de justificar alegando incompatibilidad de horarios con su empleo.