"El turismo jugará un papel estratégico en la fijación de población en el medio rural"

el vicepresidente del Patronato de Turismo, José Luis Prieto Calderón, analiza la situación de la provincia en torno a un sector en cuyas manos puede estar una de las llaves para paliar la sangría demográfica del medio rural.

–Las estadísticas son palmarias, pero las causas no. ¿Qué ha tenido 2018 para ser el mejor año de la historia en materia turística para Zamora?

–Los datos no cambian de un año para otro. Lo que ha cambiado ha sido la tendencia. En 2012 y 2013, los datos eran cada vez peores. El balance anual era malo y en unos cuantos años hemos conseguido darle la vuelta.

–¿Pero, cómo?

–Además de tener unas infraestructuras de comunicación mejores con la llegada de la Alta Velocidad y el fin de la construcción de la autovía Ruta de la Plata, desde el Patronato hemos centrado la política turista en una marca clara que trasladaba lo que es el turismo en la provincia de Zamora. Además, hemos hecho una serie de promociones importantes en mercados prioritarios para nosotros y Las Edades del Hombre fueron un punto de inflexión para que empezara a haber resultados buenos.

–¿Y en qué se basa el turismo en Zamora? Ha dejado de ser "desconocida perfecta" como rezaba la antigua marca para abanderar el "patrimonio sostenible".

–La marca "Zamora desconocida perfecta" tuvo un recorrido más o menos corto y decidimos cambiarla por "Zamora Patrimonio Sostenible" con buena aceptación. Hemos cuidado la imagen para trasladar ese mensaje de turismo respetuoso (con el medio y las personas) que mima su tierra. Ese era el objetivo y lo está cumpliendo. Tiene un desarrollo a través de otras submarcas, el diseño corporativo está muy cuidado y además está realizado por empresarios de aquí. Todo son motivos de orgullo.

–¿Es un modelo totalmente opuesto al que provoca la denominada "turismofobia"?

–Sí, estamos en las antípodas. Queremos crecer bajo unos criteros de sosteniblidad que nos permitan mantener la provincia, mejorando sus infraestructuras pero sin estorbar a nuestro patrimonio, a nuestro medio ambiente y a nuestras señas de identidad. Si no, al final lo que estamos creando es un turismo "low cost" que a lo único que te lleva es a masificar espacios, a que el turista no se plantee venir a hoteles sino terminar en "guetos" y no creo que sea bueno para nadie. Estamos viendo lo que está ocurriendo en otras ciudades.

–Precisamente, la presidenta de la Diputación, Mayte Martín Pozo, decía hace unos meses que en Zamora se primaba el turismo de calidad y no se dejaba llevar por la moda "low cost".

–Eso es. Tenemos que apostar por el turismo de calidad. No podemos desdeñar nada, pero si el visitante se deja más dinero, al final será mucho mejor para todos. Y en esa línea hemos planteado herramientas importantísimas como las Rutas del Vino. El gasto medio por turista y día suele ser de 160 euros, cuando el gasto medio en turismo rural suele estar en torno a los 40 euros. Es un salto cualitativo muy importante, estamos poniendo unos cimientos muy buenos para que sea uno de nuestros pilares fundamentales. Además, en los últimos cuatro años con Mayte como presidenta, el presupuesto del Patronato se ha incrementado un 31%, lo que nos ha permitido poder hacer más acciones de promoción para mejorar los resultados.

– Recuérdenos cómo están las distintas rutas.

–La de Arribes se certificó durante el 2018, a primeros de este año se va a certificar la de Toro y la de Tierra del Vino es la que va un poco más lenta pero todas conseguirán estar constituidas en un plazo más o menos breve.

–Un aliciente más para favorecer la llegada de turista extranjero, una de las debilidades.

–Sí, por eso vamos a dar el salto al mercado internacional. Lógicamente siempre habíamos hecho campañas en Portugal pero queríamos ir más allá. Como el Ayuntamiento de Zamora acude a la ITB de Berlín, desde el Patronato hemos propuesto ir a la World Travel Market de Londres además de realizar alguna acción en Francia. Así cubriremos Inglaterra, Francia, Portugal y Alemania, los países más cercanos donde a priori podemos captar más turistas a corto plazo. Además, también tenemos previsto realizar una jornada de promoción en Verona, por lo que también llegaríamos a Italia.

–¿Con qué bazas?

–En las ferias y encuentros generalistas, vendemos todo lo que tenemos: cultura, patrimonio, naturaleza, ocio, etcétera. No podemos olvidarnos de nada. Solo en ferias específicas nos centramos en la temática, como puede ser el turismo de gastronomía en Xantar, Ourense.

–¿La solución a la despoblación puede pasar por el turismo?

–El turismo va a ser un sector estratégico en la provincia a corto plazo. Va a ser fundamental en el asentamiento de población en el mundo rural. Evidentemente, si alguien tiene una empresa de turismo rural, le obliga a vivir en el entorno. Por lo tanto, creo que va a ser uno de los pilares fundamentales del crecimiento de la provincia, tanto demográfico como económico.

–Hoy Fitur cierra sus puertas tras cinco intensas jornadas de promoción. ¿Qué balance hace del paso de Zamora por la feria en esta trigésimo novena edición?

–Una vez más, hemos dejado muy presente la oferta turística de Zamora a través de sus principales valores.

–Como por ejemplo...

–Las rutas del Camino de Santiago a las que este año estaba dedicado el stand de Castilla y León, la Semana Santa con el Congreso Nacional de Cofradías y Hermandades, la gastronomía de la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica y novedades como el canal de podcasts. Además, hemos vuelto a tener un encuentro entre empresarios del sector de Zamora y Madrid.

–¿Qué papel desempeñan en el sector?

–Nosotros hacemos promoción del destino y ellos hacen promoción del producto turístico, es algo complementario que durante los últimos ocho años hemos tenido muy presente y que repercute directamente en los resultados positivos del turismo, que no son fruto de la casualidad sino en un trabajo realizado en la buena dirección.

–Pero que todavía tiene asignaturas pendientes como el número de pernoctaciones y su duración, es decir, la estancia media.

–Es un reto. Aunque es cierto que todo el turismo rural o de interior tiene ese problema porque el alto índice de pernoctaciones siempre se corresponde con la costa, con el turismo de sol y playa, o en las ciudades grandes como Madrid y Barcelona. El resto suele ser de fin de semana, de puentes, de Semana Santa o tres o cuatro días. Pero afrontamos el reto abriendo nuestro abanico, por ejemplo con el turismo deportivo y pruebas como la Ultra Sanabria By Stages que implica el aumento de la estancia media.