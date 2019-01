"Tierra Sostenible" replica el estudio de los psiquiatras sobre estelas químicas

La portavoz de la asociación "Tierra Sostenible", una de las entidades que más ha combativo la supuesta contaminación química en La Guareña, ha salido al paso del trabajo sobre las estelas químicas o "chemtrails" realizado por psiquiatras zamoranos a la vez que critica sus conclusiones, al minusvalorar el fenómeno de la geoingeniería. Fraile acusa a los autores del trabajo de "banalizar el debate limitándose a hablar de estelas químicas, achacando falsamente su aparición al aumento del tráfico aéreo, y utilizando el palabro "chemtrails" vinculado con teorías conspiratorias de todo tipo, en vez de abrir un debate serio en torno a los límites de la ciencia y la tecnología con relación a la geoingeniería que es el término científico que se utiliza para definir la manipulación deliberada del clima a escala planetaria, propuesta ya oficialmente por Naciones Unidas en la Cumbre del Clima de París, con el fin de paliar el supuesto calentamiento global producido por el CO2, teoría esta sin base científica alguna hasta la fecha".

Uno de los métodos de geoingeniería, explica "es la gestión de la radiación solar, o la dispersión atmosférica de aerosoles por medios aéreos que han sido identificados mediante pruebas forenses como cenizas volantes de carbón. Si más de siete millones de personas mueren en el mundo de forma prematura por causas ambientales, podemos imaginar que esta dispersión deliberada de sustancias dañinas aumentará las muertes y las enfermedades de la población mundial. Por cierto, quienes diseñan estas tecnologías de manipulación del clima, son científicos; psicópatas, pero científicos."

La portavoz de "Tierra Sostenible" afirma que "lo de menos para nuestra sociedad son los títulos académicos que uno pueda acumular. Lo realmente importante es al servicio de quién pone uno la energía vital y los conocimientos adquiridos". Y a su juicio los autores del trabajo de la revista Nuevo Hospital del que se hizo eco este diario en su edición del lunes "han escogido claramente su campo. No son científicos porque no buscan la verdad. Y demuestran no estar al servicio de la sociedad sino del poder establecido".