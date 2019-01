La "práctica encubierta" que causa "problemas de salud"

Josefina Fraile dedica duros calificativos a los autores del trabajo titulado "El fenómeno Chemtrail: ciencia o creencia en el Siglo XXI": "Háganse un favor, no se pongan en ridículo, pónganse al día, lean estudios científicos de médicos conscientes de los problemas de salud que está causando la geoingeniería encubierta www.nuclearplanet.com, investiguen cómo los distintos métodos de geoingeniería afectan al medio ambiente y a la salud pública, realicen estudios epidemiológicos para saber por qué en Castilla y León en general y en Zamora en particular, zona experimental militar, el número de enfermedades raras, cardiovasculares, neurodegenerativas, cáncer de pulmón, etcétera a pesar de no tener industria, es superior a la media nacional. Eso es lo que la sociedad espera de sus médicos, especialmente de los que pagamos con fondos públicos".

A juicio de "Tierra Sostenible" lo que refleja el trabajo son "simples opiniones personales clamorosamente coincidentes con la versión oficial que las instituciones políticas y militares ofrecen a la denuncia ciudadana de un fenómeno global que nada tiene que ver con el pensamiento mágico, si no con operaciones reales encubiertas de manipulación del clima".