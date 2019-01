Un agricultor pide cárcel a cuatro acusados por la insolvencia de Justo Torrero

Un agricultor exige prisión para cuatro procesados por la insolvencia punible de la empresa Justo Torrero, acusados de evitar el abono de 5.684,46 euros de cereales adquiridos en 2009, al entregársele pagarés sin fondos en 2010, según la acusación particular, nunca los 1,8 millones que se publicó por error. El Juzgado de lo Penal, que ya dio por prescrito el delito de estafa del que también fueron imputados, deberá decidir si existen pruebas de la descapitalización de Justo Torrero, del que era administrador el acusado A.M.H., en favor de otra empresa Transcereales, de la que fueron administradores A.M.T. y F.M.T. –todos familia–, indica la acusación particular. La acusada M.T., por otro lado, nunca llegó a comprar cereal al agricultor.La juez debe determinar, tras el juicio, si está prescrito el delito como sostiene la defensa o no.

La acusación cifró el activo de Torrero en 1,8 millones para reprochar el impago a su cliente durante la vista oral, a lo que uno de los imputados replicó que el pasivo, deudas, era casi esa suma (de ahí el error).