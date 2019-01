Zamora 10 censura la "falta de voluntad política" de Ayuntamiento y Diputación

La asociación empresarial Zamora 10 volvió a lamentar ayer lo que considera una "falta de voluntad política" de Ayuntamiento de Zamora y de Diputación para que los proyectos que se han puesto sobre la mesa salgan adelante. Así lo expresó el gerente de Zamora 10, Francisco Prieto, al término de la reunión que ayer por la mañana se llevó a cabo con representantes de los partidos políticos. La ausencia de algún portavoz de Izquierda Unida provocó que las mayores quejas fueran dirigidas precisamente hacia esta formación y hacia la institución que gobierna.

Según Prieto, IU envió un escrito a Zamora 10 asegurando que ninguno de sus miembros acudiría "por problemas de horario" y que el apoyo de la formación a los proyectos de Zamora 10 se daba por supuesto "siempre que dichos proyectos no choquen" con los planes que lleva a cabo el equipo de Gobierno de la capital. Lógicamente, el equipo de Gobierno tiene estrategias propias en muchos de los proyectos y su voz debe ser oída en prácticamente todos, por lo que la falta de Izquierda Unida pesó mucho en la reunión. "Creemos que la postura que expresan, que nos apoyan siempre que hagamos lo que ellos quieren, no es razonable", apuntó Francisco Prieto. "Si el Ayuntamiento sigue poniendo peros avanzaremos, pero tendremos que esperar a que haya un nuevo equipo de Gobierno para entendernos". Zamora 10 asegura que "en muchos puntos estamos bloqueados" por la mala comunicación con Ayuntamiento y Diputación. "Si hace dos años Izquierda Unida nos hubiera dicho lo que ha dicho hoy quizás hubiéramos ido por otro camino", reconoció.

La aparente mala relación entre Zamora 10 y Ayuntamiento, que no ha hecho más que evidenciarse tras lo sucedido en las últimas semanas con el proyecto sobre el Mercado de Abastos y el futuro Museo Baltasar Lobo, provocó incluso la crítica del secretario provincial del PSOE (y también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento), Antidio Fagúndez.

"Muchos proyectos podrán empezar a ver la luz después del mes de mayo con las nuevas corporaciones que puedan salir" de las elecciones municipales, aseguró Fagúndez al finalizar la reunión. Preguntado por si el apoyo a Zamora 10 estaba "garantizado, gane quién gane" en las próximas elecciones, Fagúndez respondió que no. "Hay voluntad por parte de algunos partidos. Hoy por hoy los proyectos no salen porque en algunas instituciones no hay colaboración. Si algunos tenemos responsabilidades de Gobierno a partir de mayo, tenemos voluntad de llevarlos a cabo", aseguró para concluir que "sin el apoyo de las instituciones es muy complicado que los proyectos de Zamora 10 salgan adelante", apuntando a Ayuntamiento y Diputación como administraciones cuya colaboración es fundamental.