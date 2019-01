Los sindicatos califican de "razonable" la oferta de plazas para Magisterio

El número de plazas convocadas por la Junta de Castilla y León para las próximas oposiciones del cuerpo de Magisterio son calificadas por los sindicatos de profesores de "razonable", después de que, en principio, esperaran una menor oferta. "Esta oferta de empleo recoge las 333 plazas reservadas de la oferta de 2017 más otras 693 correspondientes a la oferte de 2018", señala el presidente de ANPE Zamora, Ramón Rodríguez.

Sobre las novedades que se presentan en esta nueva convocatoria de empleo público, Rodríguez destaca que en la primera de las pruebas el tema se valore un 50% de la nota, dejando el otro 50% para el práctico. Hasta ahora, era un 60% tema y un 40% práctico. Además, valora que en el borrador de la Orden por la que se convoca procedimiento selectivo de ingreso y adquisición de nuevas especialidades en el cuerpo de maestros se aplicará una reivindicación largamente demandada por el sindicato, "que las plazas de discapacitados que no se cubran pasen al turno libre. Esto había sido norma anteriormente en otras convocatorias y lo es en otras administraciones públicas", compara.

Las pruebas comenzarán el 22 de junio, "fecha en la que ya no hay clases lectivas, así que los profesores seleccionados pueden acudir a ser miembros de los tribunales", apunta. El presidente de ANPE recuerda que este sindicato "siempre ha defendido que los procesos selectivos de acceso a los cuerpos docentes se deben basar en pruebas objetivas que permitan seleccionar a los mejores para la docencia, lo que conllevará una dignificación de nuestra profesión de cara a la sociedad". Eso no quita para reconocer que el actual sistema de acceso no sea el más adecuado según sus preferencias, "pero no podemos olvidar que durante estos últimos siete años ha permitido acceder a la función pública docente a miles de compañeros y bastante más del 80% de estos nuevos funcionarios de carrera eran interinos del sistema", calcula Rodríguez.

Para ANPE, el sistema de acceso ideal sería aquel que "fuera realmente objetivo y valorara mejor los conocimientos necesarios para impartir docencia en una determinada especialidad", señala. Sin embargo, con la situación actual, "no hay tiempo material para abordar un cambio en profundidad del sistema de acceso y, por otro lado, es conveniente esperar a que se desarrolle un nuevo sistema de acceso acompañando al pacto educativo que se está gestando".

En este sentido, desde ANPE se solicita que en los próximos cinco años que duran estos procesos "no se cambie el sistema de acceso actual para dar tranquilidad a los interinos y aspirantes" y también que no se cambien por ese motivo los temarios. "Tampoco podemos olvidar que, aunque las pruebas sean subjetivas, tenemos como garantía que la corrección de las pruebas las hacen compañeros con un conocimiento real y cercano de la especialidad que imparten", finaliza Rodríguez.