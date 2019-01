Aumenta el empleo de la cesárea hasta casi el 25% del total

El 24,43 % de las mujeres que dieron a luz en los paritorios del hospital Virgen de la Concha requirieron cesárea, según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León, mientras que el resto, que equivale a 634 mujeres dieron a luz de forma vaginal. La cifra supone un aumento con respecto al año anterior, cuando la utilización de esta técnica se quedó en un 20%, lo que supuso que prácticamente el 80% de los alumbramientos atendidos en 2017 no requirieran cesárea (666).

En general se tiende a los partos cada vez más naturales, evitando en lo posible el recurso a técnicas instrumentales, si bien lo que prima es el parto seguro y en caso necesario se recurre a la técnica de la cesárea para sacar al niño sin necesidad de correr riesgos.

En cuanto a la utilización de la analgesia epidural para el parto sin dolor, la Junta no ofreció datos. Habitualmente suele argumentar que se utiliza en todos los partos que son susceptibles de utilizar esta técnica. De hecho hay casos en que no se puede usar por distintos motivos, desde las madres que no la desean a algún tipo de incompatibilidad médica o bien porque el momento del parto esté demasiado avanzado como para utilizar una intervención disponible en el Virgen de la Concha.