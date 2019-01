Zamora 10 afea la "falta de colaboración" del Ayuntamiento de Zamora

La ausencia de representantes de Izquierda Unida ha marcado la reunión que esta mañana ha convocado Zamora 10 para conocer el pulso de los partidos políticos en relación con los proyectos que los empresarios ponen sobre la mesa. Todos los asistentes a la reunión han lamentado la ausencia asegurando que "así es muy difícil avanzar". Especialmente llamativa ha sido la crítica del secretario provincial del PSOE de Zamora y también, aunque no ha acudido a la reunión por esta condición, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Antidio Fagúndez. "Ahora mismo el Ayuntamiento y la Diputación están gobernadas por las personas que son y hay dificultades de entendimiento. Creo que muchos proyectos podrán salir adelante a partir del mes de mayo con las nuevas corporaciones que puedan surgir" tras la celebración de las elecciones. "Hoy por hoy los proyectos no salen porque dentro de las instituciones no hay colaboración", ha subrayado Fagúndez, que ha añadido que "no hay garantía" sobre la viabilidad de los proyectos si no hay cambio en los equipos de Gobierno.

Francisco Prieto, gerente de Zamora 10, ha asegurado que la asociación ha recibido un comunicado de Izquierda Unida "en el que nos dicen que apoyarán los proyectos siempre que no choquen con las actuaciones del equipo de Gobierno" del Ayuntamiento de Zamora. Evidentemente, en prácticamente todos los proyectos puestos sobre la mesa tiene voz, en mayor o menor medida, el Consistorio zamorano. "Si el Ayuntamiento sigue poniendo peros tendremos que esperar a que haya un nuevo equipo de Gobierno para entendernos", ha apuntado Prieto tras recordar que la falta de colaboración se encuentra también con la Diputación de Zamora. "Si el Ayuntamiento hubiera dicho hace dos años lo que ha dicho hoy tal vez hubiéramos actuado de forma diferente", ha asegurado el gerente de Zamora 10. "Decir que os apoyamos siempre que digáis lo mismo que nosotros no es razonable", ha añadido el portavoz de la asociación empresarial.

Por su parte, el presidente provincial del PP, José María Barrios, ha lamentado la "ausencia de un partido político con mucho que decir", en referencia a Izquierda Unida, y ha zanjado: "Esperemos que el Ayuntamiento de Zamora cambie de color político en mayo y podamos hablar de estos temas de forma más razonable".