Los dueños de Justo Torrero, imputados por alzamiento de bienes

Los tres propietarios de Justo Torrero se enfrentan a una condena de prisión como presuntos autores de un delito de alzamiento de bienes para evitar el pago de 1,8 millones de euros de cebada adeudados a un proveedor, al que compraron el producto e 2009. Los acusados, de iniciales A.M.T., A.M.F. (hijo del anterior) y M.T. (familiar directo del primero), habrían derivado el capital de Justo Torrero, del que era administrador único el primero, a la empresa Trascereales entre 2009 y 2015, creada por los hijos de aquel.

La acusación particular mantiene que cuando la situación económica de Justo Torrero comienza a amenazar ruina, se inicia el trasvase de bienes a Trascereales para eludir el pago a acreedores. La Fiscalía Provincial cree que los hechos no están suficientemente acreditados, por lo que no ejerció la acusación pública, reiteró en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal.

El abogado del acreedor intentó en el juicio justificar la confusión contable que existía entre ambas sociedades, tanto en lo que a medios materiales se refiere, naves y camiones, como a las cuestiones fiscales. La acusación particular sostuvo en la visa oral que la segunda llegó a emitir albaranes que derivó a Justo Torrero y que ambas sociedades familiares "compartían albaranes" porque también tenían clientes comunes, incluso facturaban al mismo precio, 123,81 céntimos por tonelada. Los acusados negaron los hechos y alegaron que ese era el precio de la lonja, e incluso a imputada M.T., que realizaba labores de administración en Justo Torrero –cuando no estaba el titular de este área, el otro acusado, A.M.F. llega a indicar que la sociedad se descapitaliza "porque va dejando de funcionar," se arruina.

El cerealista que reclama la deuda de 1,8 millones de euros sostiene, sin embargo, que la acusada M.T. le compró grano para Trascereales en 2009, pero el albarán se lo emiten a Justo Torrero y que, cuando se percató del error, protesta y llama al administrador de Trascereales, A.M.F., quien le asegura que no hay problema. Finalmente, no pudo cobrarse esos albaranes, debido a la insolvencia de la primera empresa de la familia.