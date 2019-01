El PSOE reivindica la piedra seca como una "oportunidad de desarrollo" rural

Chozos pastoriles, trampas de lobo, cercas o chiviteros son algunas de las numerosas construcciones de piedra en seco que posee la provincia que el pasado año no lograron la declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. ¿Por qué? Por un error de la Junta de Castilla y León. Al menos así lo entiende el Partido Socialista.

El diputado y portavoz del Grupo en la Diputación, Antonio Plaza, y el procurador de la formación en las Cortes José Ignacio Martín Benito, acusaron ayer al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera de haber perdido la "oportunidad de desarrollo" que habría supuesto tal distinción para el medio rural de Zamora. "La declaración de estas zonas deprimidas social, demográfica y económicamente hubiera sido una ventana abierta, un rayo de esperanza para estimular actividades ligadas al sector turístico en los territorios rurales en los que se enclavan", lamentaban.

Según relataron ayer los dos políticos socialistas, después de que la Unesco pasara de largo de la región, la Junta alegó no haber encontrado una "entidad depositaria de esta práctica". Un argumento que no convence a Martín Benito: "La Junta no las encontró porque no las buscó", apostillaba.

Por ello, el PSOE presentará una Proposición No de Ley (PNL) para instar a la Junta a realizar un inventario de este tipo de arquitectura y establecer su protección como paso previo a un nuevo intento de declaración por la Unesco. Unas medidas que esperan que también sean respaldadas en forma de moción por todas las diputaciones de la comunidad, como ya sucedió en Ávila por unanimidad. La moción en Zamora será presentada hoy por Antonio Plaza en el Pleno de la Diputación Provincial.