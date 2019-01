El PP pide inmuebles sociales y Guarido afirma que la competencia es de la Junta

Las viviendas de Proinsa abandonadas hace años en Cardenal Cisneros, por encima del Hospital Recoletas, han propiciado el último cruce de declaraciones entre Clara San Damián y el alcalde Francisco Guarido. Los populares pidieron ayer por la mañana al equipo de Gobierno que "inicie todas las negociaciones necesarias para que el Consistorio de la capital consiga hacerse" con las viviendas en cuestión para "tratar de afianzar población joven en Zamora y evitar un mayor despoblamiento de la capital".

No tardó mucho ´Guarido en mostrarse "sorprendido por la ignorancia o la mala fe del Grupo Popular en materia de vivienda pública" porque "el Ayuntamiento no tiene competencias en el fomento de alquiler de vivienda. La propuesta", continúa Guarido, "realmente se la tienen que trasladar a los procuradores del PP en las Cortes de Castilla y León". El alcalde de Zamora asegura que podría plantearse una cesión de suelo por parte del Ayuntamiento, pero la construcción tiene que partir de la Junta aunque la política de la administración regional "ya no es esa".

San Damián, por su parte, recordó a Guarido que este tema "iba en su programa electoral". "Se ve que cuando quería ser alcalde se acordaba más de las personas sin recursos, ahora que es alcalde, no sólo demuestra su incapacidad para cumplir con sus compromisos", zanjó la portavoz del PP en el Ayuntamiento.