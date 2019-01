Benditas bestias

María Luisa Núñez es cofrade y lleva todos los años a "Caribe", un American Bully llegado de Estados Unidos. "Lola" acudía por primera vez de la mano de su cuidadora, la madre de su verdadera dueña, Marina, que vive en Madrid. "Es de mi hija. Lo típico, cuando tenía 14 años no quería otro regalo que no fuera una perra, se ha ido a hacer la carrera y ahí te queda la perrita. No le he cogido cariño...más", explica mientras muestra a "Lola" como fondo de pantalla de su teléfono móvil. Son solo dos de los participantes en los actos del patrón de los animales, San Antón o San Antonio Abad, que consisten en una misa por la mañana y la procesión de la tarde, que incluye la bendición de los animales a cargo del cura José María Casado, y la subasta de roscas y otros enseres.

El presidente de la Cofradía Ángel Esteban, lleva una trayectoria de 26 años al frente de la hermandad y espera dejar el testigo a otro "si es que es verdad que se celebran elecciones este año. Cuando yo cogí la cofradía en el año 1992 y estábamos diez hermanos. Nunca hemos sido muchos, pero ahora tenemos cerca de 300 cofrades".

Una idea es celebrar la fiesta en fin de semana cuando el 17 sea día de diario."Era el Obispado, el que quería mantener el día 17. Ahora parece que nos van a dar una opción que el día 17 se haga una misa al santo como tal pero que la fiesta se pueda hacer un sábado o un domingo. Nos vamos a plantear este año para ver si lo podemos hacer y facilitar que los niños puedan asistir a misa, procesión, bendición y la subasta".