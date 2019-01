"Solamente hay un único camino y es hacia adelante", sintetizaba Luis, de 50 años. Mientras gritaban "Franco no ha muerto, está en el Parlamento", Francisca, de 78 años, confesaba que había acudido a la manifestación para luchar por los derechos de la mujer. "Vengo de una familia represaliada por el franquismo, no digo más", añadía. Por su parte, Carmen, de 5 años, acompañaba a su abuela Inés, de 62 años, mientras esta coreaba proclamas como "Ni un paso atrás en igualdad" o "Bonilla, escucha, estamos en la lucha".

Cerca de doscientas personas secundaron ayer en Zamora las concentraciones feministas convocadas a lo largo y ancho del país en protesta del nuevo Gobierno andaluz y en concreto del argumentario de Vox. Después de que este partido de ultraderecha anunciara su intención de derogar la Ley de la Violencia de Género, miles de personas salieron ayer a la calle en más de un centenar de ciudades para mostrar su rechazo a su política en materia de igualdad. Un movimiento de protesta que tuvo su repercusión en la capital a instancias de la Coordinadora Feminista de Zamora. Portando pancartas con el lema "Nuestros derechos no se negocian" y entre gritos de "No estamos exagerando, nos están asesinando", decenas de ciudadanos se dieron cita en la plaza de la Constitución en un breve pero decidido acto con un mensaje claro: no hay negociación posible con el machismo. "No estamos dispuestas a permanecer mudas ante la lluvia diaria de falacias alentada por un partido de ultraderecha", pronunciaba la joven María Alonso durante la lectura del manifiesto. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, desde la plataforma no solo apelaron a la "responsabilidad" del resto de partidos políticos con esta formación sino también a la "necesidad" de acudir a las urnas: "A partir de ahora, con citas electorales la próxima primavera, se impone la necesidad de que, especialmente las mujeres, por lo mucho que nos jugamos, ejerzamos nuestra responsabilidad democrática y dejemos claro que nuestros derechos son intocables y que no hay pacto posible con quienes defienden en las instituciones las pretensiones de los violentos. No vamos a callar".

Asamblea para el 8M

Con el fin de seguir con la lucha hacia la igualdad, esta misma tarde a partir de las 19.00 horas en La Alhóndiga, la Coordinadora Feminista ha convocado una asamblea abierta a todo el público de cara a preparar las acciones reivindicativas del próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por otra parte, el próximo domingo a partir de las 11.30 horas está programado en la Ciudad Deportiva un partido benéfico que enfrentará al Rugby Zamora contra el Arroyo en un choque solidario promovido por la asociación Aztuamos y La Caixa cuya recaudación de fondos irá destinada a "placar" la violencia de género.