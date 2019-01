Las obras del antiguo matadero estarán listas para el inicio del próximo curso

Han pasado tres décadas y muchos anuncios por parte de otros tantos equipos de Gobierno hasta llegar al punto actual: el momento de anunciar la finalización definitiva de las obras en el matadero de la avenida de Galicia. Todo parece indicar que los alumnos del Centro de Adultos podrán comenzar el próximo curso escolar estrenando las nuevas instalaciones. Así, al menos, lo cree el concejal de Contratación, Miguel Ángel Viñas, quien ha desvelado que la adjudicación es inminente a la empresa que ha ofrecido las condiciones más ventajosas. El presupuesto para terminar los trabajos se aproximará al millón de euros y, aunque Viñas no ha querido pillarse los dedos con plazos, la realidad es que todo apunta a que las aulas podrán estar listas en el mes de septiembre.

La conversión del antiguo matadero de la avenida de Galicia en Biblioteca Municipal y Centro de Adultos será por fin una realidad tras muchos años de espera. "La adjudicación es inminente", ha adelantado Miguel Ángel Viñas. Ayer mismo, el Ayuntamiento de Zamora se veía en la obligación de excluir a una de las empresas concurrentes por haber aplicado una baja temeraria en su oferta y rehusado explicar cómo iba a hacer frente a los trabajos. Por ello, el camino está despejado para la constructora que ha conseguido la mejor puntuación. "Puntuábamos varias cuestiones como la propuesta económica, el plazo de ejecución o la ampliación de la garantía. En el caso de esta empresa, amplían la garantía en cinco años, se comprometen a entregar la obra en cinco meses y el presupuesto que manejan es de 799.000 euros más IVA, por lo que si presentan toda la documentación, la obra será suya", ha comentado el teniente de alcalde de Izquierda Unida.

Aunque desde el equipo de Gobierno prefieren no hablar de plazos para no pillarse los dedos, la realidad es que las cuentas sí salen para comenzar el curso 2019-2020 en las nuevas instalaciones del matadero. "Si adjudicamos ahora, el contrato debería estar formalizado en un plazo de mes y medio; las obras tendrán una duración de cinco meses así que, sí, se podría empezar el nuevo curso allí", ha comentado Viñas. "De todas formas, lo importante no es dónde arranque el curso y sí que la obra se haga bien, porque llevamos muchos años de espera y se trata de cerrar una etapa", ha añadido. "Que los alumnos se trasladen en septiembre o en enero, es lo de menos", ha revelado.

Con este anuncio y si los planes salen según el guión establecido, el Ayuntamiento de Zamora cerraría de una vez por todas un proyecto que se ha resistido a todas las Corporaciones que han gobernado desde el segundo mandato de Andrés Luis Calvo. Todo apunta a que esta vez sí es la definitiva.