Enfermos con sensibilidad química de Zamora buscan crear una asociación

Se llama María Luisa Juan y es una paciente diagnosticada de fibromialgia, fatiga crónica y sensibilidad química múltiple que está intentando contactar con personas que sufran en Zamora las mismas dolencias con el fin de poder crear algún tipo de asociación que sirva de punto de ayuda para dar a conocer la situación en la que se encuentran estas personas, con una falta de información casi absoluta y muy poca atención específica por parte del sistema sanitario, administrativo y la sociedad en general.

"Estamos intentado ponernos en contacto con personas que padezcan fibromialgia, síndrome fatiga crónica o sensibilidad química múltiple para poder luchar por nuestros derechos, para que nos escuchen y para que se cumplan los criterios y poder ayudar a los enfermos con nuestra patología y no sentirnos solos", afirma María Luisa.

En prácticamente todas las ciudades de Castilla y León hay al menos alguna asociación de fibromialgia y fatiga crónica. De hecho en Benavente funciona, mientras que en Zamora sí hubo una entidad que tuvo actividad durante varios años, aunque ahora está desaparecida y sin ninguna actividad.

Empleada en el sector de la limpieza María Luisa explica que sufrió una intoxicación y a raíz de eso "empecé a notar que todo me sentaba mal". La causa eran los productos de limpieza. Cambió de la Universidad Laboral a la Escuela de Arte, pero la situación no hizo sin empeorar, ya que además se unieron las pinturas y barnices. Total que a base de pruebas está diagnosticada de sensibilidad química múltiple y fibromialgia, lo que le impide desarrollar su profesión por lo que tiene reconocida la incapacidad laboral, refrendada por los tribunales.

María Luisa considera que una asociación podría empezar a trabajar con el fin de intentar conseguir una unidad o al menos médicos que estén más versados en este tipo de patologías y que puedan prestar una mejor atención a los pacientes. Y es que, explica, "a veces no te creen y te tachan de mentirosa, como una vez que acudí a urgencias y le expliqué a los sanitarios que no me podían poner un contraste para un escáner". María Luisa Junta ofrece su teléfono, el 722 621 492 para que las personas interesadas se pongan en contacto con ella.