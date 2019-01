Antidio dice que "yo también pido lo mejor para mi ciudad", como hizo Óscar Puente

"El alcalde de Valladolid, Óscar Puente hace su labor, que es reivindicar para su ciudad lo mismo que yo para la mía, que el máximo de inversiones vengan aquí. No creo que Óscar Puente haya sido el culpable del centralismo que ha tenido la Junta de Castilla y León con Valladolid a la hora de no vertebrar el territorio y que esas inversiones no hayan venido a provincias como Zamora".

De esta forma el candidato del PSOE a la Alcaldía de Zamora y actual teniente de alcalde y secretario provincial socialista, Antidio Fagúndez salía al paso de la polémica levantada por las declaraciones del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, en las que reclamaba centralizar las inversiones de la comunidad en Valladolid para no dispersar esfuerzos.

"Es una polémica que ha generado el Partido Popular, más preocupado de las declaraciones del alcalde de Valladolid que de reivindicar a sus compañeros del PP más inversiones para la ciudad", indicó Fagúndez.

"Como candidato del PSOE a la Alcaldía de Zamora "me veo en la obligación de reivindicar cualquier tipo de inversión para esta ciudad y así lo voy a hacer si los ciudadanos me dan su confianza. No solo para esta ciudad sino para esta provincia, porque cualquier inversión es necesaria. Sobre todo en una ciudad como esta y una provincia donde la Junta de Castilla y León ha sido la que ha ninguneado y olvidado de todas las inversiones a Zamora", explicó el candidato.

"Yo me niego y creo que es mi obligación a ese centralismo y reivindico todas las inversiones posibles. Por suerte tenemos elecciones en el mes de mayo y yo creo que Luis Tudanca puede, a través de un nuevo proyecto conseguir revertir esta situación y acabar con ese centralismo que, es verdad, de inversiones que ha tenido Valladolid", explicó Fagúndez.