"La región urge reformas ante un modelo que está agotado"

Las estadísticas sobre denuncias recogidas por el Defensor del Paciente no hacen sino corroborar lo que los propios zamoranos llevan tiempo poniendo encima de la mesa, que no es otra cosa que la falta de personal y medios principalmente en las zonas del mundo rural. Por ello, la asociación llega a calificar la Sanidad de Castilla y León de "modelo agotado" y solicita reformas para poder llegar a todos los ciudadanos. "La región urge reformas ante un modelo de Atención Primaria agotado", indica la memoria del año 2018. "Es indispensable que el Gobierno de Castilla y León apueste por la consolidación y estabilización de las plantillas de este sector, mediante la limitación en 28 consultas médicas al día con doce minutos por paciente", añade. "Mientras que esto no se solvente el conflicto continuará enquistado", dicta el documento.

Una situación que depende, directamente, de las medidas que pueda tomar la Consejería de Sanidad que actualmente gestiona Antonio María Sáez Aguado, para quien el Defensor del Paciente también tiene un dardo. "Llama la atención su mutismo ante las voces que han pedido su cabeza repetidamente", afirma el órgano que vela por los derechos del paciente.