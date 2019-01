Zamora grita: "¡Ni un paso atrás en materia de igualdad!"

En torno a una gran pancarta con el lema "Ni un paso atrás", cerca de 200 personas se han concentrado este martes en la plaza de la Constitución de Zamora en consonancia con las más de un centenar de protestas convocadas de forma simultánea en todo el país en solidaridad y sororidad con las feministas andaluzas. Después de que miles de personas protestaran esta mediodía a las puertas del Parlamento de la región sureña para mostrar su rechazo al nuevo Gobierno autonómico, la desaprobación al nuevo Ejecutivo y por extensivo a las políticas de ultraderecha en materia de igualdad se ha extendido por toda la geogafría española, incluida Zamora.

Decenas de personas han respaldado la convocatoria de la Coordinadora Feminista de Zamora. La joven María Alonso ha sido la encargada de leer el manifiesto en el que han manifestado su rechazo al argumentario de Vox tras su reciente irrupción en el panorama político. "Las mujeres hemos estado secularmente condenadas al silencio. Por eso, porque aún tenemos muy fresco en la memoria colectiva el doloroso recuerdo de nuestra palabra secuestrada, no estamos dispuestas a permanecer mudas ante la lluvia diaria de falacias alentada por un partido de ultraderecha recién llegado a la actividad parlamentaria autonómica", han manifestado. En este sentido, desde la plataforma organizadora han incidido en la "necesidad" de acudir a las urnas en los próximos comicios. "A partir de ahora, con citas electorales la próxima primavera, se impone la necesidad de que, especialmente las mujeres, por lo mucho que nos jugamos, ejerzamos nuestra responsabilidad democrática y dejemos claro que nuestros derechos son intocables y que no hay pacto posible con quienes defienden en las instituciones las pretensiones de los violentos. No vamos a callar".

Tras la lectura del manifiesto, el acto ha concluido entre proclamas de "No enseñar en igualdad es adoctrinar en odio", "Nuestros derechos no se negocian" o "Bonilla, escucha, estamos en la lucha", en alusión a Juanma Moreno Bonilla, nuevo presidente de la Junta de Andalucía.