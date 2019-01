El PP reclama que Fagúndez opine sobre las palabras de Puente acerca de priorizar a Valladolid

El PP ha solicitado a Antidio Fagúndez que manifieste públicamente si está de acuerdo con las declaraciones de Óscar Puente sobre la petición de que la región "apueste muy fuerte" por Valladolid para "no dispersar esfuerzos" y "sujetar población" en Castilla y León.

"Es curioso que a Fagúndez, a quien le encanta salir en los medios con fotos y con declaraciones, ahora no le interese posicionarse y mostrar su rechazo a unas declaraciones que han escocido incluso dentro de las propias filas socialistas", ha advertido el senador popular Javier Faúndez.

Faúndez ha indicado que, en este caso como en tantos otros, "la estrategia y la táctica de Antidio Fagúndez es la de esconderse, no dar la cara y, como siempre, esconder la cabeza debajo del ala como los avestruces". "Piensa que de ese modo saldrá victorioso porque no se manchará la imagen que de él mismo quiere transmitir. En este caso lo único que demuestra, si no se posiciona en contra de lo expresado por Óscar Puente, es su sumisión y su falta de compromiso hacia Zamora y hacia los zamoranos", ha añadido.

El portavoz del PP en Zamora ha recordado que el "silencio de Antidio Fagúndez ante estas declaraciones del alcalde de Valladolid "es muy grave" ya que "no conviene olvidar que Fagúndez es el candidato del PSOE a la Alcaldía de Zamora". "Ahí se está viendo lo que Antidio Fagúndez desea para Zamora. Ahí vemos qué es lo que nos esperaría en el caso de que el PSOE alcanzara la Alcaldía de nuestra ciudad en el próximo mes de mayo, un alcalde que sería completamente incapaz en defender los intereses de la ciudad y de sus vecinos", ha concluido Faúndez.