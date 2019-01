Más de 800 votantes capaces

Por primera vez en la historia, la totalidad de las personas con discapacidad intelectual podrá votar en las próximas elecciones gracias a la modificación de la ley electoral. Una medida que afecta a 843 zamoranos, según los datos facilitados por la Oficina del Censo Electoral.

Coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución, el pasado 6 de diciembre el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg) por la que se reconocía el derecho de sufragio de los ciudadanos con discapacidad intelectual, una situación que atañe a cerca de 100.000 personas en España conforme a las estadísticas de los últimos comicios celebrados en 2015.

Durante ese año, 843 discapacitados intelectuales zamoranos –de los más de 1.500 que existen en la provincia según el registro autonómico– fueron privados de su derecho a voto por vía judicial en cumplimiento de la citada ley, en la que se establecía que los ciudadanos "declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme" carecían de este derecho democrático siempre que ese mismo dictamen declarara "expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio".

Como explica Juan Pérez, presidente de la federación Plena Inclusión Castilla y León, hasta ahora los afectados "tenían limitado su derecho al voto porque habían sido incapacitadas judicialmente y en la sentencia dictada por el juez, además, se les impedía acudir a las urnas". En este sentido, Pérez recuerda que los afectados, –la mayoría con discapacidad intelectual y de desarrollo, y otros con enfermedad mental, autismo, síndrome de Down o parálisis cerebral–, debían superar una prueba de capacitación.

"Nos parecía extraordinariamente discriminatorio porque a diferencia de ellos, a los demás ciudadanos no se nos somete a ninguna consulta previa para ver si pueden votar o no. Y ellos si querían votar tenían que superar un cuestionario que probablemente no aprobaríamos ninguno. Les hacían preguntas de todo tipo relativas a los distintos partidos políticos, a determinados gobernantes e incluso a aspectos propios de la Constitución que seguramente la mayoría de la población no tiene conocimiento de los mismos", admite. Por ello, desde la federación celebran la reforma de la ley que pone fin a una "discriminación total y absoluta" gracias a la presión social y política. "Estamos muy contentos, si lo que pretendemos es integrar a estas personas en la sociedad, difícilmente lo podíamos conseguir cuando teníamos amputado este derecho. Uno de los objetivos fundamentales que también perseguimos como organización es la consecución y consolidación de derechos a favor de las personas y este es un derecho que tiene todo ciudadano, por eso es motivo de satisfacción", expresa.

Tras años de reivindicación, el camino hasta lograr esta modificación legal comenzó a materializarse el 18 de octubre del pasado año, cuando el Congreso aprobó por unanimidad la reforma de la Loreg. Tras la luz verde dada por la Cámara baja, el Senado también dio el visto bueno el 21 de noviembre y el día de la Constitución fue publicada en el Boletín Oficial del Estado.

Así las cosas, más de 800 zamoranos con discapacidad intelectual podrán ejercer su derecho a voto de forma inédita con total seguridad en los comicios municipales, autonómicos y europeos que se celebrarán el próximo 26 de mayo o, en su caso, con anterioridad en unas hipotéticas elecciones generales.