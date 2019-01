Defensa presentará mañana en Zamora sus "propósitos" con Monte la Reina

El Ministerio de Defensa presentará mañana martes en Zamora los "propósitos con respecto a las instalaciones con las que cuenta en la provincia de Zamora", en relación al futuro uso militar que se ha vuelto a poner sobre la mesa para los terrenos de Monte la Reina, entre Zamora y Toro, y que ayer adelantó en exclusiva este diario. Los representantes públicos zamoranos conocerán las intenciones de Defensa de la boca de Francisco Javier Valera, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, en un encuentro previsto para la una de la tarde en la sede de la Subdelegación del Gobierno de Zamora y que tendrá como anfitrión al subdelegado, Ángel Blanco. El encuentro se llevará a cabo finalmente en la sede de la representación del Estado en Zamora y no en la Diputación Provincial, como en principio estaba previsto, situación lógica teniendo en cuenta que es el Ministerio de Defensa, y por tanto el Gobierno central, el que tiene el poder de decisión en este aspecto.

Las intenciones del Ministerio de Defensa, apuntan fuentes del PSOE de Zamora, es traer a Zamora una división del Ejército de Tierra. La "maniobra" ya se intentó hace unos dos años con el anterior Ejecutivo, asegura el secretario provincial de PSOE de Zamora, pero no salió adelante –aunque ahora está todavía en una fase muy inicial–. Entonces se puso sobre la mesa, como también informó en su día este diario, traer a Zamora una división del Ejército actualmente asentada en la provincia de Pontevedra. Lo cierto es que el Ejército necesita una nueva unidad y que Zamora sería una ubicación ideal.

La intención de todos los actores implicados en dotar a los terrenos de Monte la Reina de uso militar es que Zamora acoja a unos setecientos militares –una división– en los próximos tiempos, personas que llegarían a la provincia acompañadas de sus familias y que darían un "empujón" demográfico a una zona con clara tendencia a la despoblación. Zamora, Toro y Fresno de la Ribera serían los municipios más beneficiados y, de hecho, representantes de los tres equipos de Gobierno están permanente informados de los avances que se producen con el Ministerio de Defensa.

La noticia publicada ayer por este diario provocó reacciones políticas por parte de los actores implicados. El máximo representante de los socialistas zamoranos apunta, en declaraciones a este diario, que "el trabajo de la Delegación del Gobierno, de la Subdelegación de Zamora y de la Delegación de Defensa durante los últimos meses está siendo muy intenso". Antidio Fagúndez va un paso más allá y apostilla que existe un "compromiso" del Gobierno de formalizar la recuperación de Monte la Reina para uso del Ejército, aunque aboga por la "cautela" y por "ir paso a paso" hasta "concretar" los avances.

De hecho, varios representantes públicos zamoranos, entre ellos el propio Fagúndez, se desplazarán la semana que viene a Madrid para entrevistarse con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y avanzar en los detalles de un proyecto del que muchos ciudadanos y organismos todavía desconfían porque, dicen, las elecciones están muy próximas y promesas de este tipo no son raras en estas fechas.

Con todo, el camino previsto no es ni mucho menos fácil. Es una realidad inequívoca que Monte la Reina está prácticamente abandonado. De hecho, las condiciones eran ya malas cuando el Ejército estaba allí, hace décadas, y el tiempo no ha hecho más que empeorar la situación. Traer al Ejército a Zamora, reconocen otras fuentes consultadas por este diario, "no es tan fácil como decir que se instalen ahí y ya está". Habría que destinar una partida presupuestaria importante para la remodelación de las instalaciones y para empezar a trabajar en este sentido, pero para ello es necesaria la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado que incluyan una partida específica para ello.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Zamora pide "lealtad institucional" por un "proyecto que sería muy importante para Zamora". "Es momento de trabajar todos juntos, de la mano con las asociaciones implicadas para conseguir la aprobación de una medida que beneficiaría a la provincia". Martín Pozo apunta que "proyectos como este serían muy importantes en la lucha contra la despoblación" y subraya la "buena relación con el Ejército" que "Zamora ha tenido históricamente" hasta la marcha de la última unidad militar en los años 80.

Mucho más críticos se muestran desde Ahora Decide. El candidato a la Alcaldía por esta formación, Manuel Fuentes, asegura que "los candidatos de los partidos con responsabilidades en el Gobierno nos tratan de gilipollas". Fuentes recuerda también el anuncio del PSOE sobre la cesión a Zamora de los 56.000 metros cuadrados de suelo industrial junto a la estación de trenes y censura el "afán de protagonismo" de los partidos, a los que pide "presentar los documentos ya firmados cuando las cosas estén mejor hechas, no vender la piel del oso antes de cazarlo".