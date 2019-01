"Vox y PP quitan el estímulo para la dedicación exclusiva de los médicos"

–¿Sigue estando bien valorado el sistema nacional de salud pese a los recortes?

–Hay que volver a poner al sistema nacional de salud en el lugar que debe estar, no solamente por lo que significa la sanidad para los ciudadanos. También por lo que supone para un país tener un sistema nacional de salud tan valorado y tan reconocido internacionalmente. Es uno de los grandes activos de la sociedad española. Son los propios ciudadanos los que dicen, como muestran las encuestas, que rechazan los recortes en sanidad.

–Se pone en duda la viabilidad del sistema de pensiones. ¿El sistema sanitario es económicamente sostenible?

–España es de los países de la OCDE y la Unión Europea que está por debajo de la media y del gasto público en sanidad. Estamos también por debajo de la media de Estados Unidos, cuando ese país tiene a muchísima población sin proteger. Incluso ahora el presidente Donald Trump quiere eliminar a parte también. Tenemos un sistema que desde el punto de vista económico es de los más eficientes del mundo, con un gasto muy razonable. La media de Europa está en el 7% del producto interior bruto y nosotros no llegamos al 6%. Tenemos un sistema excelente que es universal, llega a todo el mundo y con muchísima calidad. Y en esto hay que hacer un reconocimiento de los profesionales sanitarios porque a pesar de los recortes y todas las dificultades la satisfacción de la ciudadanía no ha descendido. Porque son servicios públicos muy asentados en la población y un nivel de calidad excelente.

–El Gobierno del que usted forma parte acaba de aprobar el presupuesto. ¿Que notas positivas va a tener para una provincia necesitada como esta?

–En lo que se refiere a la sanidad por una parte vamos a intentar eliminar las barreras de acceso al medicamento que tienen las familias con ingresos o pensiones más bajas, familias con hijos sin recursos, porque vamos a eliminar el copago para una parte importante de estas personas con dificultades de acceso a los fármacos. Y por otra parte vamos a ir mejorando la financiación de las comunidades autónomas porque la financiación de la sanidad se incluye dentro del conjunto de financiación autonómica y son luego las comunidades autónomas las que distribuyen el presupuesto.

–En el mundo de la política la gran novedad es la irrupción de Vox. ¿Es un fenómeno pasajero o ha llegado para quedarse?

–Lamento que partidos que están situados en el espectro democrático y de una democracia avanzada como la nuestra, como son el Partido Popular y Ciudadanos hayan pactado con un partido de extrema derecha, desviándose de lo que hacen los partidos similares en otros países europeos. Y también desde el punto de vista sanitario tengo que mostrar mi preocupación por algunas decisiones que se han tomado en el sistema sanitario andaluz.

–¿Por ejemplo?

–La eliminación del estímulo a la dedicación exclusiva de los médicos al sistema nacional de salud que es una de las fortalezas del sistema público. Es una decisión no solo provocada por Vox, sino firmada también por Ciudadanos y el PP. Y otras medidas que tienen mucho que ver con el ahorro como es la eliminación de la subasta para la compra de medicamentos. Son decisiones que lamentamos porque suponen medidas que lejos de mejorar el sistema público introducen incertidumbre y no estamos para eso en unos sistemas públicos que son garantes de la equidad en un derecho tan básico como lo es a la salud y la asistencia sanitaria.

–¿Hay equidad entre todas las comunidades autónomas. Porque también se está hablando de recentralización de las competencias autonómicas?

–Recomiendo que se lean la Constitución, aunque Vox tampoco se destaca precisamente por ser defensor de la Constitución. Pero el PP debería leérsela. El sistema nacional de salud, su organización y funcionamiento forma parte del entramado más sustancial de nuestra Constitución, y hay que respetarlo. No obstante el sistema tiene mecanismos de cohesión para garantizar esta equidad en el conjunto del territorio y la primera es la cartera común de servicios. Todos los ciudadanos españoles tenemos derecho a que nos traten una infección y a la protección y promoción de la salud. La atención integral a la salud está en la cartera de servicios. Y cada ciudadano puede decidir si su gobierno más cercano le respeta bien estos derechos que tiene garantizados por ley, esa es una riqueza del sistema autonómico. Pero también hay una garantía de la formación homogénea de los profesionales sanitarios. O en que haya un sistema de centros y unidades de referencia en el conjunto del sistema para que enfermedades que son de baja prevalencia y no hay capacidad de tratar en todas las comunidades autónomas se trasladen de unas a otras. Y estamos ya permitiendo la interoperabilidad de la historia clínica desde cualquier punto del territorio. Eso es cohesión del sistema y en eso estamos trabajando.

–¿Y no hubiera sido más lógico implantar sistemas informáticos compatibles en las distintas comunidades autónomas?

–Ya es interoperable la historia clínica en todo el territorio y lo será en fecha próxima la receta electrónica. Son elementos de cohesión del sistema porque a veces no solo entre una comunidad autónoma y otra hay diferencias incluso entre una provincia y otra. Hay variabilidad, pero lo esencial de la cohesión del sistema que es el derecho universal, la cartera común de servicios para toda la ciudadanía. Eso es lo que preserva la cohesión del sistema, esa homogeneidad en el conjunto del territorio.

–¿Corremos el riesgo de retroceder en el campo de la igualdad, que hasta hace poco llevaba su Ministerio?

–Ahora depende de Presidencia porque tiene una vocación de mayor transversalidad. Pero que no le quepa a nadie ninguna duda que las mujeres no vamos a consentir ni un ápice de recorte a nuestros derechos ni a nuestro papel en la sociedad de hoy. No vamos pasivamente a consentir ningún recorte, lo vamos a pelear como lo venimos peleando históricamente y con el Partido Socialista Obrero Español pueden contar porque ahí vamos a estar como siempre liderando y abanderando la defensa de los derechos de las mujeres.