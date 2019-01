La Escuela Politécnica se recupera y cubre sus plazas en Ingeniería Informática y Mecánica

La Escuela Superior Politécnica no es ajena a la mejora de los datos en matriculación de este curso. Desde la dirección, Yolanda Gutiérrez destaca que, además del aumento en el número de alumnado de nuevo ingreso, se han cubierto todas las plazas ofertadas tanto en Ingeniería Informática en Sistema de Información como en Ingeniería Mecánica. "También se ha notado un aumento en Ingeniería Agroalimentaria y en Ingeniería Civil", añade Gutiérrez. Un incremento que incluso se deja ver en Arquitectura Técnica, "que llevaba un tiempo en caída y se está recuperando poco a poco", asegura la directora de la escuela. Por todo ello, se siente "encantada", porque este curso se ha podido "romper la tendencia a la baja, algo que no está pasando en otros estudios universitarios de ingenierías, tanto a nivel nacional como internacional", compara. De hecho, en universidades cercanas como la de Extremadura, la oferta de matrícula gratuita no ha provocado un aumento del número de alumnos en ese campus. "Además, nuestros alumnos luego se colocan en empresas de primera fila", subraya Gutiérrez.