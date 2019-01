Las heladas insisten en quedarse

Las heladas que durante los últimos días son protagonistas en la capital zamorana a primeras horas de la mañana insisten en quedarse. Aunque lo peor parece que ya ha pasado, con mínimas que en la mañana de ayer cayeron hasta los cuatro grados negativos en la ciudad, las temperaturas seguirán bajo cero a las primeras horas del día, algo que no deja de ser habitual teniendo en cuenta las fechas del año en las que nos encontramos. Para hoy, según las previsiones que ayer manejaba la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan unas temperaturas mínimas de un grado negativo y cielos claramente despejados, lo que favorece la aparición de hielo durante la noche al no haber nubes que "tapen" la fuga del calor del sol durante el día. Las máximas ascenderán a nueve grados en las horas centrales del día, algo a lo que también ayuda que el cielo esté despejado. Leve respiro, por tanto, en comparación con la jornada de ayer, cuando las mínimas cayeron a cuatro en negativo y las máximas no supieron pasar de los siete. Los vientos para hoy, como en los últimos días, serán escasos.

Eso sí, parece que la tregua dura poco porque para la jornada del domingo la Aemet vuelve a predecir heladas más intensas con tres grados negativos de mínima y nueve de máxima en las horas centrales del día, misma temperatura que habrá el lunes. Precisamente el lunes comenzarán a llegar las nubes, lo que ayudará a suavizar el mercurio y dejará el martes, por primera vez en 2019 y si se cumplen las previsiones, sin temperaturas negativas en la capital.

Y, como cuando se habla de frío es obligada la referencia a Sanabria, cabe señalar que allí las mínimas serán hoy de ocho bajo cero, mismo nivel que el domingo. Las nubes que en Zamora suavizarán el mercurio no llegarán al noroeste de la provincia, donde las mañanas serán gélidas durante toda la semana.