Los cambios impositivos dejan la mayor subida de la gasolina de los últimos meses

La entrada del nuevo año ha dejado un importante repunte en el precio del combustible, según los datos que publica el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Según esta fuente, el precio del combustible era en la jornada de ayer superior en cerca de diez céntimos de euro a la cifra con la que cerró el año pasado. Se trata de un incremento muy importante que, llevado a lo que cuesta llenar un depósito de gasóleo o de gasolina, puede traducirse en un desembolso extra de unos seis euros por repostaje.

La subida es consecuencia de la normativa aprobada en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy para acabar con el llamado "efecto frontera" sobre los carburantes. Así, repostar sale prácticamente por el mismo dinero en Zamora, Asturias o Galicia, algo que antes no sucedía y que hacía que muchos conductores gallegos cruzaran la frontera para llenar el depósito en Zamora y que los asturianos hicieran lo propio en la vecina provincia de León.

Así las cosas, la subida de precios tiene poco que ver con el precio del petróleo y nada con los márgenes que aplican las estaciones de servicio. Se trata de un incremento del impuesto especial sobre hidrocarburos que estaba ya recogida en los Presupuestos Generales del Estado del año pasado y que tenía como objetivo integrar el denominado "céntimo sanitario", que cada comunidad autónoma podía aplicar dentro de unos límites, en un único tipo impositivo estatal.

El cambio de esta normativa ha hecho que el combustible haya subido en Zamora en los últimos días. La de Castilla y León es una de las comunidades autónomas en las que más baja estaba la tasa impositiva y, por tanto, provincias como Zamora se encontraban en la lista de territorios en los que más barato salía repostar. En Galicia se aplicaba el tipo máximo del denominado "céntimo sanitario" en el caso de la gasolina y también con el gasóleo. Así, las estaciones de servicio gallegas tenían los precios más altos del país y muchos conductores que viven cerca de Zamora "saltaban" de región para llenar el depósito.

Con los últimos datos en la mano, llenar un depósito de cincuenta litros de gasóleo cuesta en Zamora una media de más de 57 euros. El diésel se paga a una media de 1,175 euros el litro cuando cerró el año en 1,085, aunque es cierto que el precio del día 31 de diciembre no fue tampoco el más alto del mes. El total es muy similar ya al que se paga como término medio en la provincia de Ourense y en la comunidad autónoma gallega, pero esta situación no era igual hace dos semanas. Entonces repostar en Zamora salía cerca de cuatro euros más barato que hacerlo en Galicia. En aquel momento el impuesto no se había equiparado, lo que era beneficioso para los conductores de Zamora y de Castilla y León y lo que les convierte en los principales perjudicados por esta novedad legislativa.