Juan Amodeo: "Las redes han permitido que me dedique a mi sueño"

El humorista Juan Amodeo actúa hoy viernes en el Teatro Ramos Carrión a las 20.30 horas. El cómico sevillano presenta su último espectáculo "La máquina del tiempo" con el que tiene 40 fechas por delante e incluso lo llevará a Londres.



–¿Cómo llega al mundo del humor?



–Empiezo en el teatro de mi colegio a hacer obras de humor y dramas, aunque disfrutaba más cuando interpretaba papeles en montajes de Miura o de Jardiel Poncela. Posteriormente me apunté a un taller de monólogos, donde me di cuenta que eso era lo que me gustaba. Comencé a actuar en bares y donde buscaban a monologuistas y luego opté por colgar vídeos en las redes sociales.



–Le pilló las ganas de trabajar con la eclosión de las redes.



–Efectivamente. Los monologuistas de generaciones anteriores estaban acostumbrados a actuar en muchos bares antes de dar el salto a los teatros. En mi caso, la presencia en las redes ha hecho que comenzara pronto a trabajar en teatros. La primera vez que actué en un teatro fue en Barcelona y sentí una gran responsabilidad porque se había acabado la etapa de improvisar y el público requería algo más.



–¿En qué plataforma comenzó a darse a conocer?



–La primera fue Facebook que era la herramienta que utilizaba para expresar mi opinión sobre determinadas cosas por escrito. Un buen día me dio por subir un vídeo donde mezclaba crítica y humor que tuvo un millón de reproducciones en 24 horas. A partir de ese punto empecé a colgar un vídeo cada dos o tres días y cuando surgió Instagram comencé a subir un vídeo cada día. Ahora intento mantener esa frecuencia lo que es complicado por la cantidad de trabajo que tengo. Las redes han sido fundamentales para conseguir mi sueño y seguro que sin ellas me hubiera dedicado a lo que estudié, Trabajo Social.



–Un vídeo diario conlleva mucha dedicación a sus seguidores.



–Subir uno diario resulta complicado. Así lo he estado haciendo durante cuatro años. Ahora en Navidades me he permitido estar sin hacerlo cinco días, lo que me ha dado vida. Informé de que me iba a tomar un descanso y los seguidores se lo han tomado bien.



–¿Cambia su humor entre los vídeos y las actuaciones en directo?



–Sí. Los directos tienen la esencia de los vídeos, pero el humor de los espectáculos es más trabajado, más inteligente y no tan blanco sino que le otorgo pinceladas de humor negro. En el Teatro Ramos Carrión el público verá la esencia de los vídeos de Amodeo13, pero se sorprenderán con el contenido del monólogo donde hablo de cultura, de cosas del pasado que deberíamos haber estudiado... Sobre el escenario estoy con la máquina del tiempo, cuya voz es la mía por lo que estoy yo solo.



–Juan ¿hace humor de todo?



–Sí, busco la risa de todo y en los espectáculos hago crítica social siempre a los que están arriba. Hago parodias sobre Andalucía y en vez de acomplejarme creo que el humor llevado al extremo ayuda a que la gente se dé cuenta de la tontería que es. A veces la gente se indigna por cosas que no tienen sentido y debería de reírse más que estar amargado en Internet.



–¿Quién va a sus espectáculos?



–Antes era gente muy joven mientras que ahora la franja se ha elevado a gente entre los 25 y los 30 años.



–Usted ha sido profeta en su tierra al colgar en los cuatro pases que tuvo en el Teatro Quintero de Sevilla el no hay entradas.



–¡Fue increíble! Este año nos fuimos al Palacio de Congresos de Sevilla y las tres actuaciones se agotaron quedando semanas. Es un lujo y de toda la gira es una fecha muy señalada.



–Lo mejor de dedicarse al humor es?



–El agradecimiento del público. A veces tras acabar un espectáculo recibo un mensaje de alguien que me dice que está pasando por un mal momento, pero mi humor le hace curar la tristeza. A mí me saca una sonrisa Berto Romero y Ernesto Sevilla.



–El lado menos positivo reside en?



–La responsabilidad que me he creado al subir un vídeo al día y que ahora quizá me quema un poco, pero es mi forma de agradecer al público su respaldo.