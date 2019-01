Los abogados del turno de oficio convocan paros semanales en Zamora

Los abogados del turno de oficio de Zamora han decidido en asamblea llevar a cabo paros de una semana durante los meses de febrero, marzo y abril, entre las 9.30 de la mañana y la una de la tarde, según informaron los letrados Javier Prieto y Gabino Carro Espada.

Los abogados quieren poner de manifiesto con esta medida de protesta "la desatención del Ministerio, porque no hay un turno de oficio digno, ni unos servicios adecuados, ni unas retribuciones equiparadas a las de otras comunidades autónomas". A juicio de Gabino Carro, "un turno digno no significa que los profesionales no pongan todos los medios económicos y personales de sus despachos a disposición del usuario, sino que el Ministerio dice que está cubierta la justicia gratuita a nivel institucional pero realmente quien la cubre son los profesionales liberales, que no perciben por ello ni el reconocimiento y la retribución adecuados".

Los abogados ya realizaron en su día concentraciones frente al palacio de Justicia, pero ahora han decidido ir un paso más allá, con medidas similares a las que están tomando en otras provincias de la comunidad.

Son en torno a 140 los abogados que realizan turno de oficio en Zamora. Tanto estos despachos como los del resto de abogados de Zamora, aunque no ejerzan en turno de oficio, van a llevar a cabo una campaña informativa para que la sociedad conozca la situación "casi insostenible" en las que realizan su labor.