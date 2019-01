La ola de frío que entra en la península vuelve a dejar a Zamora en nivel amarillo

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado aviso amarillo por frío en la provincia de Zamora a partir de la jornada de mañana, ya que se esperan mínimas de seis bajo cero, si bien a últimas horas de la tarde de hoy se espera que se deje sentir la que algunos han calificado ya como ola de frío, aunque técnicamente está en el límite de los parámetros para considerarla como tal.

La definición de la ola de frío implica que se lleguen a temperaturas mínimas que en el caso de Zamora son de 7,4 grados bajo cero en Sanabria y 4,4 en la zona de la capital, pero además tiene que permanecer durante unos días y afectar a una zona amplia del país.

Una particularidad de la jornada de hoy es que la temperatura más baja no será la de primeras horas de la mañana, sino a última hora del día, por la llegada de la mencionada ola de frío. De hecho en Sanabria el aviso amarillo se activa a partir de las seis de esta tarde hasta las once de la mañana de mañana, viernes. En la meseta el riesgo mayor se sitúa entre las doce de la noche y las once de la mañana del viernes.

El tiempo permanecerá por lo general secos, lo que descarta la presencia de nevadas en la provincia, aunque se esperan intervalos nubosos de nubes bajas que podrían ir acompañadas de brumas y bancos de niebla, sobre todo por las mañanas, aunque tienden a despejarse por la tarde.

Los vientos que soplarán del norte y el noroeste que acrecentarán la sensación de frío que se notar´´a más sobre todo en el descenso de las temperaturas máximas, que bajan notablemente. Prosiguen, claro, las heladas generalizadas en todas las zonas de la provincia

En la capital las temperaturas máximas no pasarán de los seis o siete grados durante las dos próximas jornadas, si bien durante el fin de semana, aunque seguirá haciendo frío, templará un tanto el ambiente.

Gripe

Por su parte, la red de médicos centinela detecta una alta circulación del virus respiratorio sicitial, que provoca catarros, aunque la actividad gripal se mantiene por debajo del umbral epidémico. La red centinela ha detectado casos esporádicos de gripe AH1 en la población en general y de AH3 en personas hospitalizadas.

Normalmente otros años por estas fechas la actividad gripal era ya bastante elevada, si bien todavía es posible un repunte de la onda epidémica en lo que resta del mes de enero e incluso en mes de febrero. Sin duda las bajas temperaturas que se están registrando desde principios de año pueden ser un factor que ayude a la aparición de la epidemia de gripe.

En el último informe de la red centinela, publicado ayer, la tasa de incidencia de la gripe se situaba en casi 30 casos por cien mil habitantes, cuando se empieza a hablar de umbral de epidemia a partir de los 50 casos por cien mil personas.