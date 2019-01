La decana pasa página

Abrumado por la respuesta de los zamoranos y de aquellos que en sus visitas a la ciudad tienen una cita obligada con Semuret, desbordado por los mensajes de los lectores y de los escritores a quienes durante décadas ha mimado. Así se encontraba ayer Luis González, el librero que, tras mucho reflexionar, ha tomado "la difícil decisión" de traspasar su librería (la decana de Zamora y una de las diez más antiguas que existen en el país), una determinación compartida anteanoche a través de las redes sociales. "En cuestión de segundos había cientos de comentarios. He recibido llamadas y llamadas cuando yo no facilito mi móvil habitualmente", testimonia el librero que confesaba tener "cierto desasosiego".

"Me dicen que continúe, pero no son los años (ya tiene 72)... es el sistema que hay ahora que no es como antes", explica con visible emoción en el rostro pero con el humor y el ritmo ágil de conversación que le caracteriza. Y desgrana: "Antes veníamos a trabajar, a vender libros y ahora haces más otras cosas que vender libros, y eso... no me gusta". "Yo soy quizá la única librería de España que no tengo metidos los títulos en el ordenador, trabajo de manera manual. A la antigua usanza y con un contacto muy cercano con el cliente", precisa el librero que ha conservado la esencia de la tradición librera en los estantes o en una vitrina donde se contemplan algunos reconocimientos que atesora el comercio tradicional que rezuma pasión y respeto por la cultura.

Luis González aprendió el oficio de Emiliano, al que la gente conocía como el 'señor de los libros', y de su tío Luis. Por aquel entonces, hace 50 atrás, en la desaparecida Religiosa tenía "un catálogo que llamábamos 'La biblia', una especie de Vademécum que te informaba de un 40% de lo que se editaba y el resto era a base de leer revista y catálogos, de gente que te llamaba y que te escribían lo que te suscita un interés por localizar libros" describe este hombre que tiene claro que para ser librero "hay que amar los libros" pues de otra manera "lo que montas es un comercio y ahora tienes que estar más preocupado de esta parte que por la literaria".

Este interés por la cultura tiene claro que debe de existir en quien tome las riendas de la librería, que en estos momentos tiene más de un pretendiente. "Queremos que continúe con el espíritu que tiene ahora" y bromea: "Decimos que si hay lágrimas son las nuestras, que si se oyen ruido es que hemos dejado nuestra alma...".

Este librero, que también ha editado más de 130 ´títulos muchos de ellos de temas de Zamora y de Castilla y León, tiene claro que lo mejor de este oficio, en el que todavía le queda un tiempo, ha sido "el trabajo con los clientes y el libro", ya que cuando quieres a los títulos "te vas haciendo cómplice de los clientes que llegan a ser un poco tu familia", y ejemplifica: "A veces cuando han venido a por un libro para un trabajo, si no lo tenía en la librería y sí en mi casa, se lo prestaba". "¡No se puede mirar todo como un negocio porque somos mucho más!" para a renglón seguido añadir que hasta tiene folletos de instituciones para "dar a los turistas cuando vienen pidiendo información sobre la provincia... te sale como zamorano".

A mayores, Luis González es la cabeza visible de la Asociación de Libreros de Zamora. "Las personas pasan. Yo me voy, pero los libreros siguen".