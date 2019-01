El comercio censura que la liberalización "ha acabado" con el efecto de las rebajas

El pequeño comercio zamorano asegura que la liberalización de los periodos de rebajas –que se aprobó en el año 2012 y que permite que los periodos de ofertas sean más amplios que los tradicionales– ha acabado con la esencia de las campañas promocionales. Así lo apuntan desde la Asociación Zamorana de Empresarios del Comercio –Azeco– cuando apuntan que "el constante bombardeo" de ofertas de las grandes cadenas y "otras campañas promocionales como el Black Friday" han restado atractivo a las tradicionales rebajas de invierno.

"Creemos que la liberalización es mala para el pequeño comerciante, que pierde clientela y no es capaz de dar salida al stock acumulado durante los meses de temporada, y también para el cliente, que no sabe nunca a ciencia cierta si los comercios están de rebajas o no", apuntan desde la patronal del comercio. En esto se apoya Azeco para pedir a las instituciones que regulen los periodos de promociones con una legislación similar a la que existía hasta hace seis años. "Es lo mejor para un pequeño comercio que no puede aguantar el ritmo de promociones que ponen las grandes superficies y que tiene que vender muy barato para no perder más clientes", añaden desde la patronal del ramo.

Con todo, Azeco estima que las ventas durante las próximas semanas, aunque ya no exista el "efecto llamada" que era habitual hace un puñado de años, serán algo superiores a las del año pasado y ejercicios anteriores. "Evidentemente no hablamos de grandes periodos de ventas como los que había antes de la crisis económica y de la liberalización de las rebajas, pero creemos que las ventas en Zamora sí pueden ser superiores a las del año pasado", apuntan desde la patronal sectorial.

Con el periodo de rebajas el comercio dice oficialmente adiós a una campaña de Navidad en la que la tónica es la misma que se repite desde hace varios años. Leve aumento de las ventas, pero sin grandes alegrías para los comerciantes. "El balance que hacemos es, pese a todo, positivo, porque se ha producido un leve incremento de la facturación y eso siempre es bueno", añaden desde Azeco.

Los comerciantes interpretan que la campaña de Navidad organizada por la patronal, que ha sorteado un cheque de 5.000 euros y diez más de trescientos euros para gastar entre los casi 300 comercios participantes –de Zamora, Benavente y Toro–, ha sido también muy beneficiosa para incentivar el consumo. "Creemos además que los propios comerciantes se benefician, porque el sorteo del coche que se ha hecho otros años queda en eso, pero los cheques regalo de esta ocasión son dinero que al final va a parar a las arcas de los comerciantes que participan", argumentan.