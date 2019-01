Este frío no es normal

Dicen los mayores que ya no hace frío como el de antes, con heladas generalizadas, la cencellada adornando el campo de la provincia y los carámbanos colgando de los tejados de las casas bajas. Dicen, y no les falta parte de razón, en que ya no hay inviernos de esos de capa parda para eludir el frío helador, el que un tres de enero de 1972, hace más de 45 años, dejó helado el mercurio marcando -13,4 º en Zamora capital, único lugar de la provincia del que se tienen datos desde hace décadas.

Sin llegar a esos guarismos, esta primera semana de enero Zamora ha dejado el termómetro bajo cero todos los días, con una mínima de -5,3º el pasado 7 de enero, completando una semana con temperaturas muy frías a excepción del día de Año Nuevo que fue, por el momento, el día menos frío de este 2019.

Los primeros ocho días de enero dejan una media de temperaturas de 2,8 º, lejos de los 4,6º que tiene la capital como tónica durante los últimos años. Este descenso de las temperaturas, que está siendo generalizado en toda la Península Ibérica, se está viendo especialmente en las noches y madrugadas de Zamora ya que el mercurio está marcando mínimos siempre por debajo de los -3º con la excepción del 1 de enero.

La media de temperaturas mínimas en el primer mes del año es de 0.9º mientras que este 2019, pese a que sólo se llevan 8 días, es de -4,2º, algo más de 5º de diferencia, lo que está llevando a que en Zamora capital haga un frío que no es normal.

Este frío en las madrugadas zamoranas se contrapone con unas temperaturas máximas que están sobrepasando los 10 grados, impidiendo que la niebla se instale sobre el Duero durante todo el día, uno de los emblemas de la capital durante el invierno. La media de las máximas en Zamora es de 9,7º, bordeando la decena y por encima de los 8,3º que es la tónica habitual en la capital, eso sí, lejos aún de los 17º que se vivieron el 20 de enero de 1924, hace casi un siglo.

El frío seguirá en las próximas fechas y Sanabria no abandonará la alerta amarilla por temperaturas bajas, superando Robleda de Cervantes los -8º en los próximos días en los que las heladas seguirán acompañando el día a día de los zamoranos que se han levantado los 8 días con la cencellada a sus puertas.