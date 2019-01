Dulce premio de fin de fiesta

Ana Belén Corrales Corrales había tenido la mala suerte de encontrarse en la festividad de Reyes de 2018 con el haba en su porción de roscón, por lo que sabía que, según manda la tradición, tenía que ser la que pagara este año el dulce para su familia, así que aprovechó que por primera vez se podía adquirir por Internet este postre en la mítica confitería Conrado, de La Bañeza, famosa por esconder cada año en uno de sus roscones.

Una casualidad que ha provocado que, un año después, la fortuna le haya sonreído a su familia, pues su empeño por comprar uno de los ansiados roscones de la pastelería leonesa –tan apreciados por su sabor como, sobre todo, por su recompensa– los ha convertido en los ganadores del premio de este año, que ascendía a nada menos que 10.000 euros.

Su marido, José Luis Gato Morales, explica que el dulce les llegó el viernes, pero no lo probaron hasta el domingo por la tarde. "Teníamos dos, uno de crema y este de nata. A mí no me gusta mucho, pero fue el primero que empezamos por la gracia de ser el que venía de la pastelería de La Bañeza", recuerda.

Fue él mismo el encargado de partir el postre y la casualidad hizo que en la primera porción ya asomara un trozo del plástico que cubría el codiciado cheque. "Como soy tan bromista, empecé a hacer gracias diciendo que a ver si iba a ser el talón, pero en el fondo pensaba que sería un vale por un roscón gratis o algo así", antes de que la realidad hiciera que todos en casa se pusieran a saltar y gritar de alegría.

Emocionado, el afortunado zamorano espera que este golpe de suerte sea el inicio de un cambio más que deseado, después de que hace años diagnosticaran a su hija una leucemia. "Es una gran ilusión este premio, porque se está curando y creo que esto puede ser el inicio del cambio de racha", ansía.

A falta de poco más que "un pellizco" en la Lotería del Niño, estos zamoranos han tenido que esperar un poco más para recibir este singular premio. El matrimonio compartirá el premio con sus cuñados y los padres de ella, en cuya casa de Morales del Vino estaban pasando el día de Reyes e iban a compartir el roscón para la merienda.

Parte de la familia viajará esta semana a La Bañeza para cobrar el talón, cuya parte de la cuantía ya tiene destino: un viaje a Disneyland París con su hija de siete años, para celebrar que se está curando de su enfermedad. "Era un deseo que tenía desde hace tiempo y lo vamos a cumplir", subraya José Luis Gato para finalizar.